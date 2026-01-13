Venecuelanske veze s Balkanom: Mreže vezane sa BiH rukovode rutama kokaina

- Iako formalno ne spada među glavne proizvođače kokaina, Venecuela igra ključnu ulogu kao tranzitna zona unutar globalnog lanca krijumčarenja kokaina, prvenstveno zbog blizine kolumbijskih proizvodnih regija, slabe kontrole granica, porozne obale i izraženih institucionalnih slabosti – komentira za “Avaz” Anesa Agović koordinatorica Globalne inicijative protiv transnacionalnog organiziranog kriminala (GI – TOC).

Prema podacima iz dosadašnjih policijskih akcija, zapljena, hapšenja i sudskih procesa, organizirane kriminalne grupe s Balkana imaju veze i u Venecueli.

Sve to omogućava kriminalnim mrežama da rutinski preusmjeravaju velike količine kokaina direktno prema Evropi ili preko zapadne Afrike, koristeći kombinaciju pomorskih, zračnih i kopnenih ruta.

Vezu kriminalnih grupa s Balkana sa Venecuelom razotkrila je i zapljena kokaina kod obale Arube, u februaru 2020. godine.

- Izvještaji GI-TOC-a ukazuju da su kriminalne grupe sa Zapadnog Balkana tokom posljednjih 20 godina postepeno, ali vrlo uspješno izgradile snažno uporište u Južnoj Americi u okviru trgovine kokainom. Dobro pozicionirane, međunarodno umrežene kriminalne strukture danas imaju stabilne i dugoročne odnose, kako s proizvođačima i posrednicima u državama poput Kolumbije, Perua i Brazila, tako i s distributivnim mrežama u Evropi. Ovakva pozicioniranost omogućila im je kontrolu i nadzor nad ključnim segmentima izuzetno profitabilnog lanca snabdijevanja kokainom, od izvora do krajnjih tržišta – naglašava Agović.

Kako se sakrivaju

Dodaje da kriminalne mreže povezane s BiH predstavljaju važan logistički segment šire zapadnobalkanske infrastrukture krijumčarenja kokaina.

- Iako do sada nema javno dostupnih podataka o hapšenjima bh. državljana direktno u Venecueli, dostupne analize i terenska saznanja pokazuju da bh. akteri učestvuju u logističkoj koordinaciji krijumčarskih tokova od Južne Amerike prema Evropi, često bez fizičkog prisustva u samim tranzitnim državama. Njihov način rada predstavlja duboko ukorijenjenu, strukturalnu dinamiku organizovanog kriminala, koja zahtijeva strateški i koordinisan odgovor, kako na balkanskom, evropskom, tako i na globalnom nivou – pojašnjava Agović.