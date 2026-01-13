Pogledajte reakciju nezadovoljnog vozača na putu Šćepan Polje - Foča

Snijeg koji je padao prethodnih dana napravio je probleme širom Bosne i Hercegovine, a ono što je velika sramota je to da nisu bili očišćeni ni putevi prema graničnim prijelazima.

Tako je prije nekoliko dana jedan čitatelj iz Crne Gore ušao u BiH na graničnom prijelazu Hum-Šćepan Polje, koji je i inače jedan od najvećih sramota naše države, zbog kućice u kojoj se nalaze graničari, a koja više liči na nižerazredni fast food, nego li mjesto gdje se nalaze granični policajci, kao i zbog mosta na kojem prelazite preko dasaka te katastrofalnih pristupnih puteva.