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TRAGIKOMIČNO

Pogledajte reakciju nezadovoljnog vozača na putu Šćepan Polje - Foča

Ovim putem bih htio da pozdravim preduzeće za održavanje puteva tradicionalnim srpskim pozdravom: Majku vam je**m u pola pi**e neradničke, rekao je

Katastrofalno stanje. Avaz

S. S.

13.1.2026

Snijeg koji je padao prethodnih dana napravio je probleme širom Bosne i Hercegovine, a ono što je velika sramota je to da nisu bili očišćeni ni putevi prema graničnim prijelazima.

Tako je prije nekoliko dana jedan čitatelj iz Crne Gore ušao u BiH na graničnom prijelazu Hum-Šćepan Polje, koji je i inače jedan od najvećih sramota naše države, zbog kućice u kojoj se nalaze graničari, a koja više liči na nižerazredni fast food, nego li mjesto gdje se nalaze granični policajci, kao i zbog mosta na kojem prelazite preko dasaka te katastrofalnih pristupnih puteva.

On je snimio videosnimak gdje se nalazio nekoliko kilometara od graničnog prijelaza.

- Ovim putem bih htio da pozdravim preduzeće za održavanje puteva tradicionalnim srpskim pozdravom: Majku vam je**m u pola pi**e neradničke. Dva i po sata otkako sam prešao granicu, još do Foče nisam došao. Dvije kolone po 500 metara su danas bile zaglavljene, a vi niste u stanju da očistite put - poručio je.

# SNIJEG
# ŠĆEPAN POLJE
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