Mehmedović: Još rano za opredjeljivanje kada je u pitanju kandidatura za člana Predsjedništva BiH

U pokretu Naprijed! smatraju da je to još rano za opredjeljivanje kada je u pitanju kandidatura za člana Predsjedništva BiH. Osim toga razmatraju političke ciljeve koji bi bili prihvatljivi za kandidata, obzirom na tri osnovne nadležnosti Predsjedništva (budžet, odbrana i vanjska politika), izjavio je za Fenu lider Naprijed! Šemsudin Mehmnedović.

- Obavit ćemo razgovor sa potencijalnim kandidatima i utvrditi koji su im ciljevi, te šta će ponuditi u svojim programima. Nakon toga možemo zauzimati stav koga predložiti ili podržati. Pokušat ćmo potpuno iskljuciti emocije, i postaviti šta BiH dobija sa pojedinim kandidatom. I onda jasno reći svoj stav - rekao je Mehmedović.