Grijanje kao politička prepirka: Građani taoci sistema

Problemi sa grijanjem u Bijeljini, ali i Ugljeviku se nastavljaju.

Dok se nadležni međusobno optužuju, građanima su radijatori češće hladni nego topli, a enormne račune moraju plaćati bez obzira na to koliko se grijali, piše BHRT.

Od početka sezone grijanja korisnici usluga gradske Toplane u Bijeljini suočavaju se s konstantnim obustavama grijanja. Decembar je obilježio kvar na glavnom cjevovodu, a dio korisnika od 4. januara ima problem s kvarom koji se ponavlja od početka sezone.

Pred praznike dogodio se i kvar na kotlu, zbog čega su praznike proveli s hladnim radijatorima. Ni trenutna situacija nije ništa bolja, kažu korisnici.

I dok iz Toplane saopštenjima obavještavaju o kvarovima, gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović tvrdi da je problem u nedostatku uglja i stanju u RiTE Ugljevik. Ugalj, kako navodi, zbog toga nisu mogli nabaviti ranije, a ugalj iz drugih rudnika nije odgovarajućeg kvaliteta.

Saopštenjem su se tim povodom oglasili i iz RiTE Ugljevik, nazvavši izjave gradonačelnika „besramnom politizacijom“. Navode da se ugalj za snabdijevanje gradske Toplane ne isporučuje direktno Toplani, već privrednom subjektu „ZZ Ugljevik“. Ističu i da je firma „ZZ Ugljevik“ tokom 2025. godine izvezla ukupno 11.000 tona uglja, koje je dalje preprodavala po sopstvenom nahođenju. Također se, kako navode, prešućuju dugogodišnji kvarovi, dotrajalost sistema i tehnički problemi u Toplani, koji su prisutni godinama i nemaju veze s RiTE Ugljevik.

Gradonačelnik je putem društvenih mreža obavijestio građane da će imati nesmetano grijanje do srijede u podne. Hitnu reakciju zatražili su i iz Skupštine grada, gdje je zakazana vanredna sjednica posvećena ovom problemu.

Iz Gradske uprave građanima je obećano da neće plaćati grijanje za dane kada ga nije bilo.

Bez grijanja su, osim Bijeljine, i stanovnici Ugljevika. Dok traje razmjena saopštenja i prebacivanje odgovornosti, građanima ostaje da se snalaze. Oni koji mogu priuštiti griju se na struju i čekaju uvećane račune, dok se drugi smrzavaju.