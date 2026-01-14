Bez inicijativa i poslaničkih pitanja: Četiri zastupnika "prespavala" mandat

Često možemo čuti da nisu svi političari isti, a to najbolje pokazuje i izvještaj o aktivnosti parlamentaraca u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Za više od tri godine mandata od 42 zastupnika u Predstavničkom domu PSBiH, čak njih četvero nije uputilo niti jednu inicijativu niti postavilo poslaničko pitanje. Riječ je o Marinku Čavari (HDZ BiH), koji istina ne prima ni plaću zbog sankcija SAD, Amoru Mašoviću (SDA), Obrenu Petroviću (SNSD) i Nebojši Radmanović (SNSD).

Rijetko viđen

Marinko Čavara je, istina, član rukovodstva Predstavničkog doma PSBiH, pa ima obaveza i oko toga, a veći dio mandata je to bio i Nebojša Radmanović. Amor Mašović je prisutan na većini sjednica, dok je Obren Petrović rijetko viđena pojava u Sarajevu.

Neki zastupnici jesu aktivni u samim raspravama, no što se tiče poslaničkih pitanja i inicijativa, u tom području ih praktično nema. Takvi primjeri su Zlatan Begić (DF) i Predrag Kojović (NS). Begić je za nešto više od tri godine uputio tri inicijative i postavio dva poslanička pitanja, a Kojović dvije inicijative i jedno poslaničko pitanje.

Edin Ramić (SDA) nije uputio niti jednu inicijativu, a postavio je jedno poslaničko pitanje, iako je često aktivan po samim tačkama dnevnog reda. Denijal Tulumović (SDA), iako je opozicioni zastupnik, uputio je jednu inicijativu i postavio jedno poslaničko pitanje.

Dva pitanja

SNSD-ov Miroslav Vujičić se za vrijeme svog mandata nije sjetio uputiti niti jednu inicijativu, a postavio je dva poslanička pitanja, a sličan rezultat, samo s jednim poslaničkim pitanjem više ima HDZ-ov Slavko Matić.

NES-ova Elvisa Hodžić, također nema upućenih inicijativa, a postavila je tri poslanička pitanja. HDZ-ovi Darijana Filipović i Predrag Kožul imaju jedno poslaničko pitanje više. S druge strane, Predrag Kožul jeste jedan od najaktivnijih zastupnika u samim raspravama o tačkama dnevnog reda, no službenih podataka o tome na službenoj stranici Parlamenta nema.

SNSD-ova Ljubica Miljanović za vrijeme svog mandata je imala po jednu inicijativu i poslaničko pitanje.

Najaktivniji zastupnici

Na drugoj strani, već tradicionalno najaktivniji su zastupnici Šemsudin Mehmedović (Naprijed) i Saša Magazinović (SDP BiH). Šemsudin Mehmedović je za vrijeme svog mandata postavio 171 poslaničko pitanje i uputio 28 inicijativa, a Saša Magazinović 148 poslaničkih pitanja i osam inicijativa. Među najaktivnijim zastupnicima su i Jasmin Emrić (NES), Safet Kešo (SDA), Šemsudin Dedić (SDA), Rejhana Dervišević (SDP).