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SARAJEVO

"Upozorenje" zbog pogoršanog kvaliteta zraka u KS: Smanjuje se temperatura grijanja, evo koja vozila ne mogu saobraćati

Riječ je o područjima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok izuzetak čine Hadžići

Proglašena epizoda "Upozorenje". FENA

FENA

14.1.2026

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, na osnovu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, donijelo je Naredbu o proglašenju epizode "Upozorenje" u zonama A, B i C KS.

Riječ je o područjima općina Stari Grad, Centar, Novo Sarajevo, Novi Grad, Ilidža, Vogošća i Ilijaš, dok izuzetak čine Hadžići u kojima je bolje stanje kvaliteta zraka.

Odluka je donesena na osnovu Izvještaja Stručnog tijela za koordinaciju i nadzor, prema kojem su tokom 13. i 14. januara 2026. godine zabilježene izrazito visoke koncentracije lebdećih čestica PM10, koje na više mjernih stanica značajno premašuju dozvoljene granične vrijednosti.

Na stanicama Saraj Polje, Otoka, Ilijaš, Ilidža i Vogošća zabilježene su koncentracije čestica koje zahtjevaju uvođenje posebnih mjera. Dodatno, na mjernim stanicama Otoka i Saraj Polje zabilježena su prekoračenja dnevne granične vrijednosti za azot dioksid.

Nepovoljni meteorološki uvjeti, prisustvo temperaturne inverzije, slabi vjetrovi i stabilna atmosfera pogoduju daljnjoj akumulaciji zagađujućih materija, zbog čega se u narednim danima ne očekuje značajnije poboljšanje kvaliteta zraka.

U skladu s Planom interventnih mjera, naređena je primjena dodatnih mjera za smanjenje emisija i zaštitu zdravlja stanovništva, uključujući između ostalog, smanjenje temperature grijanja u objektima s postrojenjima više od 50 kW, pojačan nadzor tehničke ispravnosti vozila, zabranu izvođenja građevinskih radova koji proizvode prašinu i još nekoliko mjera.

Ministarstvo poziva građane da poštuju izrečene mjere, da smanje korištenje motornih vozila, koriste javni prevoz gdje god je moguće, da za zagrijavanje objekata koriste energente koji zadovoljavaju standarde kvaliteta te da zaštite svoje zdravlje, posebno djecu, starije osobe i hronične bolesnike, saopćeno je iz Službe za protokol i press KS.

# KS
# ZAGAĐENJE ZRAKA
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