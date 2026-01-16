Efendić ugostio najbolje studente Novog Grada: Znanje je temelj razvoja društva

- Čast mi je ugostiti najbolje od najboljih. U posljednje dvije akademske godine imamo devet dobitnika Zlatne značke, što je zaista impresivan rezultat i razlog za ponos - kazao je Efendić.

Čestitajući studentima na postignutim rezultatima, Efendić je istakao da Općina Novi Grad kontinuirano podržava izvrsnost, znanje i trud mladih ljudi, uz želju da i u nastavku obrazovanja i profesionalnog puta nastave nizati uspjehe i svojim znanjem doprinose razvoju zajednice i društva u cjelini.

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić upriličio je prijem za studente s područja te općine, dobitnike Zlatne i Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom studentima je, kao vid priznanja za izuzetan akademski uspjeh, dodijeljena jednokratna novčana pomoć – 1.200 KM za dobitnike Zlatne, te 1.000 KM za dobitnike Srebrene značke.

- Ljudi koji dođu do ovakvih uspjeha ili su izuzetno talentovani, ili izuzetno vrijedni – a najčešće i jedno i drugo. Ako ovako nastavite, vrlo je vjerovatno da ćete i u svojim profesionalnim karijerama biti u samom vrhu - istakao je.

Efendić je studentima uputio i poruku o važnosti društvene osviještenosti i razumijevanja konteksta vremena u kojem žive.

Prirodni priraštaj

- Formalno obrazovanje je važno, ali ako nije povezano s razumijevanjem društvenih i historijskih okolnosti, može ostati bez pravog odgovora na izazove vremena. Svijet se mijenja i važno je biti informisan – lokalno i globalno - poručio je.

Govoreći o razvoju općine, Efendić je istakao da Novi Grad ostaje prostor ugodan za život, sa stalnim ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i kulturu.

- Jedna smo od rijetkih općina s pozitivnim prirodnim priraštajem. To pokazuje da ljudi ovdje žele živjeti, a na nama je da taj prostor i dalje unapređujemo - zaključio je Efendić.

Također je i pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Adisa Šuman čestitala studentima na postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg školovanja, te im zaželjela puno uspjeha u daljem radu, akademskom obrazovanju, a svakako i uspjeh u poslovnom okruženju.

Studentica Dalida Čoko,magistra engleskog jezika i književnosti, dobitnica je Zlatne značke za drugi ciklus studija. Kaže da joj priznanje Općine puno znači, kao vid podrške.

- Ovo priznanje je jako važno za nas, mlade, da znamo da imamo podršku naše zajednice. Ta podrška je jako bitna i u toku školovanja, ali posebno nakon školovanja, jer naš put tek počinje – kazala je Čoko i poručila da ne ide van Bosne i Hercegovine, da je njena budućnost u njenoj domovini.