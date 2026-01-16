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AKADEMSKI USPJEH

Efendić ugostio najbolje studente Novog Grada: Znanje je temelj razvoja društva

Čestitajući studentima na postignutim rezultatima, Efendić je istakao da Općina Novi Grad kontinuirano podržava izvrsnost

Prijem za studente. Fena

FENA

16.1.2026

Načelnik Općine Novi Grad Sarajevo Semir Efendić upriličio je prijem za studente s područja te općine, dobitnike Zlatne i Srebrene značke Univerziteta u Sarajevu. Tom prilikom studentima je, kao vid priznanja za izuzetan akademski uspjeh, dodijeljena jednokratna novčana pomoć – 1.200 KM za dobitnike Zlatne, te 1.000 KM za dobitnike Srebrene značke.

Podrška znanju

Čestitajući studentima na postignutim rezultatima, Efendić je istakao da Općina Novi Grad kontinuirano podržava izvrsnost, znanje i trud mladih ljudi, uz želju da i u nastavku obrazovanja i profesionalnog puta nastave nizati uspjehe i svojim znanjem doprinose razvoju zajednice i društva u cjelini.

- Čast mi je ugostiti najbolje od najboljih. U posljednje dvije akademske godine imamo devet dobitnika Zlatne značke, što je zaista impresivan rezultat i razlog za ponos - kazao je Efendić.

Naglasio je da vrhunski rezultati nikada nisu slučajni.

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- Ljudi koji dođu do ovakvih uspjeha ili su izuzetno talentovani, ili izuzetno vrijedni – a najčešće i jedno i drugo. Ako ovako nastavite, vrlo je vjerovatno da ćete i u svojim profesionalnim karijerama biti u samom vrhu - istakao je.

Efendić je studentima uputio i poruku o važnosti društvene osviještenosti i razumijevanja konteksta vremena u kojem žive.

Prirodni priraštaj 

- Formalno obrazovanje je važno, ali ako nije povezano s razumijevanjem društvenih i historijskih okolnosti, može ostati bez pravog odgovora na izazove vremena. Svijet se mijenja i važno je biti informisan – lokalno i globalno - poručio je.

Govoreći o razvoju općine, Efendić je istakao da Novi Grad ostaje prostor ugodan za život, sa stalnim ulaganjima u infrastrukturu, obrazovanje i kulturu.

- Jedna smo od rijetkih općina s pozitivnim prirodnim priraštajem. To pokazuje da ljudi ovdje žele živjeti, a na nama je da taj prostor i dalje unapređujemo - zaključio je Efendić.

Također je i pomoćnica općinskog načelnika za obrazovanje, kulturu i sport Adisa Šuman čestitala studentima na postignutom uspjehu u toku dosadašnjeg školovanja, te im zaželjela puno uspjeha u daljem radu, akademskom obrazovanju, a svakako i uspjeh u poslovnom okruženju.

Studentica Dalida Čoko,magistra engleskog jezika i književnosti, dobitnica je Zlatne značke za drugi ciklus studija. Kaže da joj priznanje Općine puno znači, kao vid podrške.

- Ovo priznanje je jako važno za nas, mlade, da znamo da imamo podršku naše zajednice. Ta podrška je jako bitna i u toku školovanja, ali posebno nakon školovanja, jer naš put tek počinje – kazala je Čoko i poručila da ne ide van Bosne i Hercegovine, da je njena budućnost u njenoj domovini.

# PRIJEM
# USPJEH
# ZNANJE
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