Od 19. januara počinje manifestacija "Zimska čarolija u Pionirskoj dolini 2026"

Manifestacija "Zimska čarolija u Pionirskoj dolini 2026.", koja će biti održana od 19. do 23. januara u Centru za edukaciju preduzeća "Park", za mališane, ali i odrasle, donosi zabavu, druženja, edukativne radionice, ali i poklone.

Prilika je to da roditelji sa svojom djecom posjete zoo stanovnike Pionirske doline, šetaju, uživaju u snijegu i zimskoj čaroliji.

Snijeg i niske temperature u proteklih 15-ak dana nisu imali negativan uticaj na sigurnost i dobrobit životinja smještenih u zoo vrtu u Pionirskoj dolini, jer se uposleni u "Parku", dobro brinu o stanovnicima zoo vrta.

- Sve aktivnosti čišćenja snijega provodile su se pažljivo i planski, uz stalni nadzor osoblja koje je cjelodnevno, čak i tokom noćnih sati vodilo računa da se ne naruši mir životinja niti oštete njihove nastambe. Pošto zimska sezona u Pionirskoj dolini počinje već 1. novembra, kada su izvršene sve potrebne pripreme, pravovremeno su poduzete sve mjere kako bi životinje bile zaštićene i sigurne tokom zimskih uslova – kazala je Feni glasnogovornica KJKP "Park" Aldijana Hamza.

Pionirska dolina i zoo vrt, dodala je, raspolažu dovoljnim količinama hrane za sve životinje tokom cijele zime.

- Zalihe hrane su unaprijed planirane i prilagođene potrebama svake vrste, uključujući i dodatke ishrani koji su neophodni u hladnijem periodu godine. U smislu potrebnih vitamina, minerala, kaloričnije ishrane i naputaka, te lijekova. Ishrana se redovno kontroliše i po potrebi prilagođava zdravstvenom stanju životinja – istakla je Hamza.

Također životinje u zoo vrtu, odnosno nastambama su zaštićene kombinacijom konstantnog zagrijavanja unutrašnjih prostora, izolovanih nastambi i prirodnih prilagodbi koje pojedine vrste imaju na zimske uslove.

- Osjetljivije vrste borave u zatvorenim i zagrijanim prostorijama. Sistem zagrijavanja nastambi je tokom proteklih dana funkcionisao bez ikakvih problema, dok se kod životinja koje podnose hladnoću posebna pažnja posvećivala suhim podlogama, zaklonima od vjetra i redovnoj veterinarskoj kontroli – rekla je Hamza.

Pojedine životinje koje tokom dana mogu boraviti na otvorenom bile su pod nadzorom, jer ukoliko je temperatura dnevna bila ispod 10 stepeni iste su te aktivnosti imale u kontrolisanim uslovima.

Također, kako je kazala, sve nastambe u Pionirskoj dolini prilagođene su zimskim uslovima i redovno se održavaju. Prije početka zimske sezone provedene su dodatne provjere izolacije, sistema grijanja i sigurnosnih elemenata kako bi se osigurao optimalan boravak životinja tokom hladnih dana, jer većina njih potiče iz toplijih krajeva.

Tako vremenske neprilike u prvoj polovini januara nisu utjecale na zoo stanovnike i Pionirska dolina bez problema je funkcionisala tokom vremenskih neprilika.

- Životinjski fond u Pionirskoj dolini, iako se radi o starijim životinjama, je u smislu zime i zimskih utjecaja u zadovoljavajućem zdravstvenom stanju. Sve životinje su pod stalnim nadzorom veterinara i stručnog osoblja i nisu zabilježeni problemi uzrokovani vremenskim uslovima. Redovni pregledi i preventivne mjere osiguravaju stabilno i zadovoljavajuće stanje zoo stanovnika – naglasila je ona.

- Zima također može biti lijepa i interesantna u zoo vrtu, a kako bi bila i sadržajnija Pionirska dolina i zoo vrt, odnosno preduzeće "Park" pripremili su i petu po redu manifestaciju "Zimska čarolija u Pionirskoj dolini 2026." koja počinje u ponedjeljak, 19. januara u Centru za edukaciju u Pionirskoj dolini – poručila je Hamza te pozvala roditelje da dođu sa djecom i uživaju.

Ulaz u Pionirsku dolinu se plaća kao i svaki drugi dan. Dok posjetioci borave u Pionirskoj dolini mogu svratiti i u Centar za edukaciju u kojem će od 19. do 23. januara u terminima od 11.00 do 14.00 sati biti organizirana Zimska čarolija. Ulaz u Centar za edukaciju na zabavu se ne plaća.