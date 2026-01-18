Propuštene šanse za kapitalni projekt u Sarajevu: Fortina vlada odbila rješenje za vodu

Projekt koji je trebao biti realizovan bi donosio novih 500 litara vode u sekundi u Sarajevo, prirodnim padom s jahorinskih vrela, što bi riješilo veliki problem snabdijevanja, jer voda koja dolazi u Sarajevo je 91,5 posto pumpana, a samo 8,5 posto stiže slobodnim padom.

Prema podacima do kojih je došao „Dnevni avaz“, kompanija iz Crne Gore u većinskom austrijskom vlasništvu „Haider Extrem Energy“ d.o.o. Podgorica, iskazala je tada pismom namjere interesovanje da finansira revitalizaciju gravitacionog dijela vodovodnog sistema grada Sarajeva.

Sarajevo je imalo šansu da riješi problem vodosnabdijevanja još 2019. godine i ta šansa je propuštena.

Prema prijedlogu investitora, austrijske kompanije, sve bi bilo realizovano kroz javno-privatno partnerstvo. Voda bi se dovodila na Hrid, tu bi se proizvodila prvo električna energija. Investitor ne bi od Kantona ništa naplaćivao, nego bi koristio elektranu narednih deset godina, a Sarajevo bi imalo novih 500 litara vode u sekundi koje bi prirodnim padom pokrilo potrebe kompletne općine Stari Grad i veliki dio Općine Centar.

Revitalizacija bi obuhvatila izvorište na rijeci Prači, izgradnju novog cjevovoda u dužini 10.987 metara na trasi Prača - Bistrica, te povećanje kapaciteta bunara na lokaciji Bistrica i na trasi cjevovoda Bistrica - Brus. Bio bi izgrađen i novi cjevovod dužine 11.602 metra na dionici Bistrica-Brus, te uređenje vodozahvata Brus. Projekt je predviđao izgradnju novog cjevovoda na trasi Brus - HE Hrid i elektranu za proizvodnju 32.362 gigavatsata struje.

Podrška iz EU

Investicija je bila vrijedna blizu 16 miliona eura (15.974.414 eura). Investitor je u pismu namjere najavio i da će projekt dobiti podršku iz Evropske unije.

Od tadašnje Vlade Kantona Sarajevo čiji je premijer bio Edin Forto očekivalo se samo da izda dozvolu za turbinu.

Od svega ipak nije bilo ništa. Dok su u VIK Pale u RS bili spremni na saradnju, od Vlade Kantona Sarajevo nije bilo interesovanja da se realizuje projekt koji bi riješio redukcije vode u Sarajevu i donio novu pitku vodu prirodnim padom sa zdravih jahorinskih izvorišta.

Stanje katastrofalno

Gubici u vodovodnom sistemu VIK-a Sarajevu su gotovo 73 posto, usljed isticanja vode zbog kvarova na vodovodnom sistemu, koji je amortizovan i mora biti zamijenjen. Elektroeneretski sistem na pumpnim stanicama je dotrajao i pri zastoju u radu cjevovoda nastaju zračni jastuci zbog čega cijevi pucaju, pokazale su analize stručnjaka do kojih je došao „Dnevni avaz“.

Voda se krade manipulativnim radnjama, na vodomjernim mjestima, zaobilaznim radovima, bespravnim priključenjima. Tačnost očitanja je upitna, a svi potrošači nisu uvedeni u sistem. Neredovno se mjeri i očitava potrošnja svih javnih istočišta, a zakonske mogućnosti protiv bespravnih radnji korisnika i uposlenika VIK-a se ne primjenjuju.