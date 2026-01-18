Jeleni lopatari: Novi turistički potencijal Livna

Antonio Duić iz Livna prije pet godina vratio se iz Njemačke i pokrenuo nesvakidašnji projekt koji danas prerasta u prepoznatljiv turistički sadržaj livanjskog kraja.

U naselju Odžak, smještenom podno Dinare, započeo je uzgoj jelena lopatara.

Boraveći na privremenom radu u Frankfurtu, u razgovoru s prijateljima došao je na ideju povratka u rodni grad i pokretanja nečeg novog, a posebnu pozornost privukla mu je farma jelena lopatara. Kako navodi, prvotni plan bio je uzgoj jelena radi proizvodnje mesa, no s vremenom je, iz osobne ljubavi prema ovom poslu, prepoznao i turistički potencijal farme.

Duić je započeo s 12 jedinki koje su pristigle s područja Dvora na Uni i Ozrena, dok danas njegovo stado broji više od 50 jelena. Znanja o uzgoju stjecao je uz pomoć iskusnih uzgajivača, ali i vlastitim iskustvom kroz svakodnevno promatranje i rad sa životinjama.

Početak projekta, ističe, nije bio jednostavan, ponajprije zbog administrativnih prepreka, no nakon njihova rješavanja, izazovi su ostali iza njega. Na ranču boravi svakodnevno, brinući se o životinjama, te naglašava kako ne teži masovnom turizmu, već posjetiteljima želi približiti autentičan, miran seoski način života.

Jeleni lopatari poznati su kao plahe životinje koje se često skrivaju u grmlju, no, kako ističe Duić, teško odolijevaju hrani, što posjetiteljima pruža priliku da ih vide izbliza. Posebnost ove vrste su karakteristični, lepezasti rogovi koji jelene čine prepoznatljivima i vizualno upečatljivima.

Duić smatra da Livno ima značajan turistički potencijal, osobito kada je riječ o sadržajima u prirodi, a poseban dojam, kako kaže, ostavljaju reakcije djece prilikom posjeta farmi. Kada je riječ o budućnosti, nema strogo definirane planove, ali ističe da se svakoj novoj ideji posvećuje s jednakim entuzijazmom kao i na samom početku projekta.