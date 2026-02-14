Merhamet Bihać uručio 80 paketa pomoći socijalno ugroženim u Livnu

Humanitarna organizacija MDD Merhamet Bihać nastavila je i u ovoj godini s aktivnostima pružanja podrške socijalno ugroženim građanima širom Bosne i Hercegovine, a najnovija pomoć upućena je u Livno, gdje je uručeno 80 porodičnih paketa za Bošnjake slabijeg materijalnog stanja, ukupne vrijednosti 8.000 KM.

Paketi su dopremljeni MDD Merhamet Livno, a osim osnovnih prehrambenih artikala sadrže i sedam kilograma mesa te pet kilograma brašna. Vrijednost pojedinačnog paketa prelazi 100 konvertibilnih maraka, a ukupno obuhvata 14 različitih prehrambenih proizvoda.

Predsjednik Merhameta Bihać Fikret Draganović izjavio je da je pomoć namijenjena socijalno ugroženim građanima Livna, posebno u zimskom periodu kada su potrebe dodatno izražene.

- Ova pomoć je namijenjena socijalno ugroženim građanima Grada Livna i nadamo se da će im biti od koristi u ovom zimskom periodu. Ukupna vrijednost ove humanitarne pomoći iznosi 8000 KM. Nastavit ćemo s realizacijom ovog projekta i pozivamo građane širom BiH da nam se pridruže i uključe se u ovu humanitarnu akciju - poručio je Draganović.