Merhamet Bihać uručio 80 paketa pomoći socijalno ugroženim u Livnu

Humanitarna organizacija MDD Merhamet Bihać nastavila je i u ovoj godini s aktivnostima pružanja podrške socijalno ugroženim građanima širom Bosne i Hercegovine, a najnovija pomoć upućena je u Livno, gdje je uručeno 80 porodičnih paketa za Bošnjake slabijeg materijalnog stanja, ukupne vrijednosti 8.000 KM.
Paketi su dopremljeni MDD Merhamet Livno, a osim osnovnih prehrambenih artikala sadrže i sedam kilograma mesa te pet kilograma brašna. Vrijednost pojedinačnog paketa prelazi 100 konvertibilnih maraka, a ukupno obuhvata 14 različitih prehrambenih proizvoda.
Predsjednik Merhameta Bihać Fikret Draganović izjavio je da je pomoć namijenjena socijalno ugroženim građanima Livna, posebno u zimskom periodu kada su potrebe dodatno izražene.
- Ova pomoć je namijenjena socijalno ugroženim građanima Grada Livna i nadamo se da će im biti od koristi u ovom zimskom periodu. Ukupna vrijednost ove humanitarne pomoći iznosi 8000 KM. Nastavit ćemo s realizacijom ovog projekta i pozivamo građane širom BiH da nam se pridruže i uključe se u ovu humanitarnu akciju - poručio je Draganović.
Grad Livno finansijski podržava rad Merhameta Livno, ali ta podrška, kako je navedeno, nije redovna i zavisi od političkih okolnosti i utjecaja bošnjačkih predstavnika u gradskim strukturama. Upravo zbog toga, ističu iz livanjskog Merhameta, pomoć iz Bihaća ima poseban značaj za korisnike na tom području.
Sekretar Merhameta Livno Esad Bajraktarević naglasio je da je saradnja s bihaćkim Merhametom uspostavljena nedavno te da je riječ o važnoj podršci uoči mjeseca ramazana, izrazivši nadu da će ona biti nastavljena i tokom narednog perioda.
- Danas smo preuzeli humanitarnu pomoć namijenjenu Bošnjacima Livna povodom nadolazećeg mjeseca ramazana. Pomoć u ovom periodu je izuzetno značajna, posebno za oko stotinu socijalnih slučajeva koliko ih trenutno imamo. Nastojimo obezbijediti podršku i od drugih humanitarnih organizacija, a nadamo se da ćemo saradnju s Merhametom Bihać nastaviti i ubuduće, jer kao mala zajednica oslanjamo se na pomoć sredina koje su u mogućnosti da nam pomognu - rekao je Bajraktarević.
Iz Merhameta Bihać poručuju da će i u narednom periodu nastaviti s realizacijom humanitarnih projekata s ciljem pružanja podrške najugroženijim kategorijama stanovništva u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.