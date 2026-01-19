Borenović: Jako važno što brže parlamentarno djelovanje i usvajanje "evropskih pravosudnih zakona"

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Branislav Borenović (PDP) izjavio je da je jako važno što brže parlamentarno djelovanje i usvajanje 'evropskih pravosudnih zakona', koje su predložili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske.

- Nema više vremena za čekanje, slušanje besmislenih izgovora za neusvajanje ili prolongiranje donošenja zakona koji će učiniti pravosuđe efikasnijim, poštenijim i profesionalnijim - kazao je Borenović za Fenu.

Predstavnički dom državnog parlamenta je na hitnoj sjednici 22. decembra prošle godine usvojio, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji su predlagači poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Tada je usvojeni i zaključak da se zaduži Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma da u roku do 30 dana provede javnu raspravu o Prijedlogu zakona o VSTV-u. U postupku javne rasprave o prijedlogu zakona, koja je zakazana za 21. januar, Ustavnopravna komisija će tražiti mišljenja od Evropske komisije za demokratiju kroz pravo - Venecijanska komisija, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, te relevantnih udruženja sudija i tužilaca u BiH.

Navedena mišljenja će biti sastavni dio i prilog izvještaju o rezultatima javne rasprave kojeg će Ustavnopravna komisija podnijeti Domu.

Predstavnički dom je tada, usvajanjem negativnog mišljenja Ustavnopravne komisije o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH, čiji su predlagači bili također poslanici Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić, odbio navedeni zakon.

Ambijent pravosudnog nečinjenja

Borenović ističe da smo već u 2026. godini, "a još stojimo".

- Šta je aktuelna vlast radila do sada, zašto nije predlagala zakone kojima bi podigli nivo efikasnosti pravosudnih institucija u borbi protiv korupcije. Gdje su rezultati rada ključnih pravosudnih institucija svih ovih godina. Jednostavno, živimo u ambijentu pravosudnog nečinjenja, nerada, nezamjeranja, dok korupcija ulazi u sve pore našeg društva - smatra Borenović.

Podsjetio je da je u Predstavničkom domu usvojen u prvom čitanju njihov zakon o VSTV-u "kojim se integritet pravosudnih institucija i provjera imovine nosilaca pravosudnih funkcija uređuje u skladu sa veoma rigoroznim standardima". Očekuje da i u drugom čitanju, nakon amandmanske faze, "konačno dobijemo ovaj ozbiljan zakon o VSTV-u".

Antikoruptivni standardi

- Nažalost, još nisu prošle izmjene i dopune zakona o Sudu BiH, kojim bi sjedište apelacionog odjeljenja Suda BiH bilo u Istočnom Sarajevu, na Palama, a zaista je nevjerovatno da su SNSD i njihovi partneri bili protiv ovog rješenja - kazao je Borenović.

Dodao je da oba ova zakona koje su predložili iz poslaničkog kluba SDS, PDP, Lista za pravdu i red, "odražavaju postojeću ustavnu strukturu BiH, uvodeći važne evropske kriterije u integritet pravosudnih institucija u BiH, primjenjujući veoma bitne antikoruptivne standarde po pitanju provjere imovine najvažnijih nosioca pravosudnih funkcija".

- Naravno da je najvažnije što bi se usvajanjem ovih zakona, uz imenovanje glavnog pregovarača, otvorila mogućnost da BiH formalno započne pristupne pregovore sa Evropskom unijom - istaknuo je Borenović.

On smatra da se "višemjesečno iščekivanje, sujete, mrcvarenje i besmisleno nadmudrivanje u vladajućim strukturama po pitanju eurointegrisanja može prevazići usvajanjem ovih zakona u Parlamentarnoj skupštini BiH i konačno ući u suštinski najbitniju i najzahtjevniju fazu ulaska u članstvo u EU, što je primarni interes za ljude u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i čitavoj Bosni i Hercegovini".

Veting u pravosuđu

- Posebno hoću da istaknem važnost, suštinu i sadržaj zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću sa više od 240 članova, kojim se uspostavlja veting u pravosuđu, koji podrazumijeva sveobuhvatnu provjeru tužilaca i sudija kako bi se utvrdilo da li su stručni, nezavisni, pošteni i nekorumpirani - kazao je Borenović.

Dodao je da veting ili “čišćenje” pravosuđa obuhvata njihovu provjeru imovine, profesionalnost u radu i integritet, "kako bismo došli do onih koji su kompetentni, pošteni i bez političkog uticaja".

- Ubijeđen sam da ih ima, dovoljno, i da nema razloga za strah od takvog “pročišćenog” pravosuđa. Zato me iznenađuje reakcija pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija koji žele da ospore predloženi zakon o VSTV-u. Ovo je vrlo jednostavna odluka, jedino ispravna, prevažna za budućnost društva u kojem živimo i u kojem pravosuđe mora biti najvažniji stub povjerenja i zaštite za sve građane bez obzira na političku i statusnu pripadnost - zaključio je Borenović.