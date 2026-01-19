Nikšić predstavio budžet FBiH: Socijalno je orjentisan, a penzioneri prioritet

Na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH obratio se i premijer FBiH Nermin Nikšić, te obrazložio predloženi budžet Federacije za 2026.godinu.

Nikšić je rekao da je Vlada Federacije BiH na jutrošnjoj sjednici u Sarajevu već prihvatila amandman na prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu kojim se iz tekuće rezerve Vlade iznos od 200.000 KM usmjerava na razdjel Federalnog ministarstva kulture i sporta, za sufinansiranje rada Filmski centar Sarajevo za očuvanje i zaštitu filmske građe.

Nikšić je u svom obraćanju kazao da je razlika u odnosu na budžet 2025.godine taj što je tekući za 2026.godinu snažno socijalno orjentisan.

- Ovo je rekordni budžet, ali pola od toga, od skoro 4,4 milijarde ide za izdavanje za penzije koje će rasti u iznosu od 17 posto - rekao je.

Iako je budžet socijalno orijentisan, kapitalni transveri, kako je rekao, također su povećani.

On je rekao da socijalna pomoć i penzije ostaju prioritet Vlade FBiH i da je cilj očuvati stabilnost sistema i da će 2026.godina biti godina stabilizacije.

- Tekući prihodi ne mogu pokriti sve rashode i toga smo svjesni. Razlog za zaduženje je činjenica da zakon o fiskalizaciji transakcija prema kojem se spriječila siva ekonomija još uvijek nije zaživio - rekao je Nikšić.

Izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju značajno mijenjaju način usklađivanja penzija, što generiše dodatne troškove, uključujući i povećanja izdvajanja za boračke i invalidske naknade. Bilježi se i rast sredstava namijenjenih dječijoj zaštiti.

- Iako je budžet dominantno socijalno orijentisan, planirana su i sredstva za kapitalne projekte u iznosu od 480 miliona KM. Predviđeni su i transferi kantonima u iznosu od 200 miliona KM, kao i transferi općinama u iznosu od dva miliona KM - rekao je Nikšić.