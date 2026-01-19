Dvodnevna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Prva tema Prijedlog budžeta FBiH za 2026.

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za danas i sutra sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je predloženom dnevnom redu prva najavljena tema Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.
Najvažniji finansijski akt Federacije BiH također je u vrhu predloženog dnevnog reda za sjednicu Doma naroda sazvanu za 23. januar, prenosi BHRT.
- Da bi mogao stupiti na snagu, budžet treba u istom tekstu da odobre oba doma. Ako se to desi tokom ovog mjeseca, neće biti potrebe za donošenjem odluke o privremenom finansiranju FBiH - rekao je uoči Nove godine Dragan Mioković.
Budžet je predložila Vlada FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kao i prijedlog pratećeg zakona o izvršenju budžeta za 2026.
Vlada je predložila da ovogodišnji budžet ukupno iznosi 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.
Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje, te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.
Prema izjavi koju je uoči Nove godine dao dopremijer i federalni ministar finansija Toni Kraljević, za 2026. je predložen najveći budžet do sada.
"Glavni akcent budžeta je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju penzija, od 1. januara, pa od 1. jula. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM", pojasnio je Kraljević.
Dodao je da osim toga, budžet predviđa snažnu podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine, te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica sa prostora Federacije BiH. Također, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.
Poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, a dodatni novac je planiran iz i za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, dodao je dopremijer.
Naglasio je da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu, 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, deset miliona KM za unapređenje avio-prometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH.
Prema njegovim riječima, izmjene zakona o MIO/PIO koreliraju s povećanjem budžetske stavke za civilne žrtve rata i neratne invalide (dodatnih 56 miliona KM), te za boračke transfere (dodatnih 56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.
- Otplata duga, uključujući kamate, planiarana je u iznosu od milijardu i 309 miliona KM - naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.
Uporedo s budžetom i zakonom o njegovom izvršenju, iz Vlade FBiH su u parlamentarnu proceduru upućeni i Zakon o fiskalizaciji transakcija u FBiH, izmjene Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te više drugih akata neodvojivo povezanih s budžetom Federacije BiH, pa će i oni također biti tema oba doma Parlamenta FBiH na najavljenim ovomjesečnim sjednicama.