Dvodnevna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH: Prva tema Prijedlog budžeta FBiH za 2026.

Predsjedavajući Dragan Mioković sazvao je za danas i sutra sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u čijem je predloženom dnevnom redu prva najavljena tema Prijedlog budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu.

Najvažniji finansijski akt Federacije BiH također je u vrhu predloženog dnevnog reda za sjednicu Doma naroda sazvanu za 23. januar, prenosi BHRT.

- Da bi mogao stupiti na snagu, budžet treba u istom tekstu da odobre oba doma. Ako se to desi tokom ovog mjeseca, neće biti potrebe za donošenjem odluke o privremenom finansiranju FBiH - rekao je uoči Nove godine Dragan Mioković.

Budžet je predložila Vlada FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, kao i prijedlog pratećeg zakona o izvršenju budžeta za 2026.

Vlada je predložila da ovogodišnji budžet ukupno iznosi 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.