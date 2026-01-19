Obustavljen postupak protiv bivšeg direktora Srednje muzičke škole: Povučena optužnica za nedolično ponašanje prema učenicima

Advokatica Mirna Alibegović oglasila se nakon medijskih objava od 30. decembra prošle godine, u kojima je javnost obaviještena da je protiv Dejana Milkunića, bivšeg direktora Srednje muzičke škole "Čestmir Mirko Dušek" u Tuzli, podignuta optužnica zbog nedoličnog ponašanja prema učenicima i nastavnicima škole.

- Nakon što je optužnica dostavljena Sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, Sud ju je vratio Tužilaštvu zbog formalno-pravnih manjkavosti, budući da u opisu radnji nisu bila sadržana zakonska obilježja krivičnog djela koje se osumnjičenom stavljalo na teret. Nakon vraćanja optužnice na uređenje, postupajući tužilac donio je odluku o povlačenju optužnice te je u konkretnom slučaju obustavljen krivični postupak - navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je krivični postupak obustavljen još prije potvrđivanja optužnice, njenim povlačenjem od strane nadležnog tužilaštva. Ipak, u javnosti je objavljena informacija o njenom podizanju, što je dugogodišnja praksa Tužilaštva BiH pred kraj kalendarske godine, prije bilo kakve odluke Suda o sudbini takve optužnice.

- Sve navedeno rezultiralo je intenzivnim i senzacionalističkim medijskim izvještavanjem uz objavljivanje njegovog punog identiteta i fotografija, što je proizvelo ozbiljne posljedice po ugled, profesionalni integritet i privatni život Dejana Milkunića. Imajući u vidu težinu posljedica koje ovakve objave mogu imati, profesionalno i odgovorno bi bilo da se javnost i mediji obavještavaju nakon što Sud zauzme stav o optužnici, a ne u fazi kada njen ishod nije poznat - navodi se u saopćenju opunomoćenice Dejana Milkunića.

Alibegović dalje navodi da su protiv Milkunića vođeni i disciplinski postupci, koji su okončani bez utvrđivanja bilo kakve odgovornosti, odnosno bez oglašavanja krivim za bilo kakva postupanja suprotna zakonu ili važećim propisima.

- U interesu zaštite presumpcije nevinosti i osnovnih ljudskih prava, smatramo važnim da javnost bude upoznata sa potpunim i tačnim činjenicama - zaključuje se u saopćenju advokatice Alibegović.