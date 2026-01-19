Novo Sarajevo dobija 6.536 parking mjesta, najviše na Trgu Heroja i Grbavici

Vijećnik u Općinskom vijeću Novog Sarajeva Armin Handžar (SDP) najavio je uvođenje novih mjera za rješavanje problema parkinga u ovoj sarajevskoj općini, ističući da je riječ o prvom sistemskom pristupu ovom pitanju nakon više od 30 godina.
Kako je naveo, cilj planiranih mjera je uvođenje reda na ulicama te davanje prednosti stanarima u naseljima koja se godinama suočavaju s hroničnim nedostatkom parking prostora.
- Prioritet dajemo stanarima. Želimo osigurati red na ulicama i prednost onima koji u tim naseljima žive - poručio je Handžar.
Prema njegovim riječima, planiran je novi model naplate i organizacije parkinga, koji podrazumijeva uvođenje vinjeta za stanare, uz povlaštene uslove za korištenje numerisanih parking mjesta koja će biti uredno izmirena. Za ostale korisnike predviđena je satna naplata, s ciljem veće fluktuacije vozila i sprječavanja zloupotrebe parking prostora u stambenim zonama.
Jedan od ključnih ciljeva projekta je i povećanje kapaciteta, pri čemu se planira povećanje broja parking mjesta za oko 20 posto, uz tendenciju daljnjeg rasta.
Ukupno projektovano rješenje obuhvata 6.536 parking mjesta u 15 mjesnih zajednica na području Novog Sarajeva. Najveći broj parking mjesta predviđen je u Trgu Heroja (1.260), Grbavici 2 (1.127), Malti (895) i Grbavici 1 (813). Slijede Željeznička sa 521 mjestom, Čengić Vila 1 sa 462, Kovačići sa 347, Hrasno i Čengić Vila 2 sa po 330 mjesta, dok je manji broj predviđen u Dolcu (143), Pofalićima (127), Kvadrantu (126), Vracu (22), Velešićima (21) i Hrasnom Brdu (12).
Handžar je naglasio da će sva nova parking mjesta biti planirana u skladu sa zakonskim okvirima i sigurnosnim standardima, uz obavezno poštovanje pravila o minimalno tri metra slobodnog prostora za prolaz vozila hitnih službi i ostalog saobraćaja.
- Standardne dimenzije koje primjenjujemo su 5,50 puta 2 metra za uzdužno, odnosno 4,60 puta 2,50 metra za uspravno parkiranje - naveo je Handžar.
Detalji o dinamici realizacije i početku primjene novih mjera očekuju se nakon što prijedlozi prođu dalju proceduru u Općinskom vijeću Novog Sarajeva.