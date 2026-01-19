Novo Sarajevo dobija 6.536 parking mjesta, najviše na Trgu Heroja i Grbavici

Vijećnik u Općinskom vijeću Novog Sarajeva Armin Handžar (SDP) najavio je uvođenje novih mjera za rješavanje problema parkinga u ovoj sarajevskoj općini, ističući da je riječ o prvom sistemskom pristupu ovom pitanju nakon više od 30 godina.

Kako je naveo, cilj planiranih mjera je uvođenje reda na ulicama te davanje prednosti stanarima u naseljima koja se godinama suočavaju s hroničnim nedostatkom parking prostora.

- Prioritet dajemo stanarima. Želimo osigurati red na ulicama i prednost onima koji u tim naseljima žive - poručio je Handžar.

Prema njegovim riječima, planiran je novi model naplate i organizacije parkinga, koji podrazumijeva uvođenje vinjeta za stanare, uz povlaštene uslove za korištenje numerisanih parking mjesta koja će biti uredno izmirena. Za ostale korisnike predviđena je satna naplata, s ciljem veće fluktuacije vozila i sprječavanja zloupotrebe parking prostora u stambenim zonama.