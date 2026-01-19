Završen današnji dio sjednice Predstavničkog doma PFBiH: Sutra glasanje o budžetu

Završen je današnji dio dvodnevne sjednice Predstavničkog doma Federalnog parlamenta i sutrašnji nastavak bi trebalo da počne u 10.00 sati.

Prema dosadašnjem planu rada, zastupnici će glasati o tačkama dnevnog reda po okončanju rasprave o svakoj od njih.

Prijedlog budžeta

Prva tema o kojoj treba glasati je Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2026. godinu, a odmah potom i prateći zakon o izvršenju budžeta. Na tekst budžeta je danas uloženo dosta amandmana.

Također će zastupnici sutra glasati o predloženim ovogodišnjim finansijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranje i reosiguranja FBiH te Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Sve su to teme o kojima je danas okončana zastupnička rasprava, dok sutra tek predstoji razmatranje predloženih izmjena i dopuna Zakona o policijskim službenicima FBiH, Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju te Prijedloga zakona o fiskalizaciji transakcija u FBiH. To su akti čija je primjena uslovljena usvajanjem federalnog budžeta, stoga sam budžet nije slučajno prva tačka dnevnog reda ove sjednice.

Federalna vlada je predložila da budžet Federacije BiH za 2026. godinu iznosi ukupno 8.898.279.146 KM, za 649 miliona KM više nego u 2025. godini. Pritom je Vlada obrazložila da je osnovni cilj održivo upravljanje javnim finansijama, uz odgovornu kontrolu rashoda i obezbjeđenje stabilnih izvora finansiranja.

Budžet je usmjeren na ispunjavanje obaveza prema građanima i institucijama, s posebnim fokusom na socijalnu zaštitu, zdravstveni i penzijski sistem, stabilno poslovno okruženje te očuvanje funkcionalnosti javnih službi, navela je također Vlada.

Prema ranijoj izjavi dopremijera i federalnog ministra finansija Tonija Kraljevića, a i današnjoj izjavi premijera Nermina Nikšića, za 2026. je predložen najveći budžet Federacije BiH do sada.

- Glavni akcent proračuna je razdjel MIO/PIO u svijetlu očekivanog usvajanja zakona o MIO/PIO, odnosno dvostrukom usklađivanju mirovina, od 1. januara, pa od 1. jula. Rashodi za MIO/PIO narasli su na četiri milijarde i 422 miliona KM – pojasnio je ranije Kraljević, kao i danas premijer Nikšić kada se obratio federalnim zastupnicima.

Snažna podrška nižim nivoima

Kraljević je dodao da budžet predviđa i snažnu podršku nižim nivoima vlasti, 200 miliona KM za kantone, 48 miliona KM za gradove i općine te dodatnih dva miliona KM za 13 nerazvijenih lokalnih zajednica. Također, za Fond solidarnosti je namijenjeno 80 miliona KM, dok se nastavlja i projekt stambenog zbrinjavanja mladih sa 25 miliona KM putem Union banke u državnom vlasništvu.

Poticaji za poljoprivredu su uvećani na 190 miliona KM, a dodatni novac je planiran i za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, dodao je dopremijer.

Naglasio je da kapitalni projekti također imaju značajnu ulogu, 249 miliona KM za izgradnju autocesta, brzih i magistralnih cesta, deset miliona KM za unaprjeđenje avio-prometa, pet miliona KM za aerodrom u Bihaću, šest miliona KM za dokapitalizaciju naftnih terminala FBiH.

Planirana su i izdvajanja za dokapitalizaciju rudnika Banovići kao strateškog resursa.

Po riječima federalnog ministra finansija, dodatno su pojačani i kapitalni tekući prijenosi sa razdjela Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

- Nastavljamo potporu realnom gospodarskom sektoru sa razdjela Ministarstva obrta i poduzetništva, razvoju poduzetničke infrastrukture temeljem Zakona o razvoju poduzetničke infrastrukture gdje su aplikanti jedinice lokalne samouprave. Isto tako i iz Ministarstva prostornog uređenja, gdje imamo više stavki - od projekata energetske učinkovitosti, sanacije klizišta, nacionalnih spomenika. Zatim sa razdjela obrazovanja i znanosti gdje su dodatna sredstva za unapređenje znanstvano-istraživačkog rada, potpora akademijama, sa razdjela kulture i sporta 30 miliona za izgradnju, adaptaciju i rekonstrukciju objekata sportske infrastrukture, deset miliona za rekonstrukciju i izgradnju objekata kulturnih institucija – rekao je Kraljević dodajući da su pojačane stavke i za kulturna događanja od posebnog značaja za Federaciju BiH.

Prema njegovim riječima, na socijalnom razdjelu, izmjene zakona o MIO/PIO koreliraju s povećanjem budžetske stavke za civilne žrtve rata i neratne invalide (dodatnih 56 miliona KM) te za braniteljske transfere (dodatnih 56 miliona KM), što ukupno čini 112 miliona KM dodatnih izdvajanja.

- Otplata duga, uključujući kamate, planirana je u iznosu od milijardu i 309 miliona KM - naglasio je Kraljević sumirajući najvažnije karakteristike Prijedloga budžeta Federacije BiH za 2026. godinu.

Budžet je zajedno s pratećim aktima najavljen i za sjednicu Doma naroda Federalnog parlamenta sazvanu za 23. januar jer ovaj najvažniji finansijski akt Federacije BiH ne može stupiti na snagu dok ga oba doma ne odobre u istovjetnom tekstu.