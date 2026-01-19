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U 53. GODINI

Preminuo je Eniz Gabeljić, svjedok genocida u Srebrenici

Iz Memorijalnog centra Srebrenica naveli su da Enizov odlazak ostavlja tišinu koja se ne može lako ispuniti riječima

Eniz Gabeljić. Instagram

M. Až.

19.1.2026

Memorijalni centar Srebrenica objavio je da je u 53. godini preminuo Eniz Gabeljić, svjedok genocida u Srebrenici.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica naveli su da Enizov odlazak ostavlja tišinu koja se ne može lako ispuniti riječima.

- Bio je muzičar, kulturni radnik i učitelj, ali prije svega čovjek koji je vjerovao u snagu umjetnosti kao čuvara pamćenja i dostojanstva - saopćili su.

Rođen u Srebrenici, Eniz je i u najtežim vremenima ostao uz muziku, stvarajući i okupljajući mlade oko ideje da se glas, ton i riječ ne smiju ugasiti. Kroz bend Domavia, kroz rad s mladima, kroz studio i učionicu, gradio je prostore nade, dijaloga i pamćenja.

Njegov rad bio je tiha, ali postojana borba protiv zaborava. Umjetnošću je svjedočio, podsjećao i povezivao, ostavljajući tako trag koji nadilazi vrijeme i prolaznost.

Memorijalni centar izražava duboko poštovanje prema njegovom životu i djelu.

- Sjećamo se Eniza Gabeljića kao čovjeka koji je znao da kultura i sjećanje idu zajedno, i da se istina može prenositi i kroz ton, i kroz tišinu. Ostavio nam je itekako mnogo po čemu ćemo ga pamtiti. Neka mu je vječni rahmet - istaknuli su.

# MEMORIJALNI CENTAR SREBRENICA
# ENIZ GABELJIĆ
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