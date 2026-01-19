Preminuo je Eniz Gabeljić, svjedok genocida u Srebrenici

Memorijalni centar Srebrenica objavio je da je u 53. godini preminuo Eniz Gabeljić, svjedok genocida u Srebrenici.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica naveli su da Enizov odlazak ostavlja tišinu koja se ne može lako ispuniti riječima.

- Bio je muzičar, kulturni radnik i učitelj, ali prije svega čovjek koji je vjerovao u snagu umjetnosti kao čuvara pamćenja i dostojanstva - saopćili su.

Rođen u Srebrenici, Eniz je i u najtežim vremenima ostao uz muziku, stvarajući i okupljajući mlade oko ideje da se glas, ton i riječ ne smiju ugasiti. Kroz bend Domavia, kroz rad s mladima, kroz studio i učionicu, gradio je prostore nade, dijaloga i pamćenja.