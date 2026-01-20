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NEVJEROVATNA BAHATOST

Zastupnici upozorili na buduće penzionere koji nisu bili prijavljivani na poslu, Delić: Nisam ja kriv što država nije stala ukraj sivoj ekonomiji

On je govorio da se mora misliti da se nagrađuje rad i da se nigdje ne nagrađuje nerad. Ipak, jasno je da ovdje nije riječ o neradu nego o tome da su prvih godina nakon rata mnogi radili i nisu bili prijavljeni

Adnan Delić. Screenshot

Piše: Sedin Spahic

20.1.2026

Zastupnici Admir Čavalić (SBiH) i Adnan Aliefendić (nezavisni zastupnik) su uputili amandman na izmjene Zakona o PIO-u u onom segmentu da će najniža starosne penzija zavisiti od dužine penzijskog staža i određivati u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.

Npr., za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH.

Zastupnik Admir Čavalić (SBiH) je kazao da je ovo nepravedno prema ljudima koji imaju iznad 60 godina, ukoliko imaju malo staža, jer oni to u tim godinama ne mogu promijeniti s obzirom da nisu konkurentni na tržištu.

Ipak, izlaganje ministra rada i socijalne politike Adnana Delića na ovu primjedbu bilo je, najblaže rečeno, degutantno.

On je govorio da se mora misliti da se nagrađuje rad i da se nigdje ne nagrađuje nerad. Ipak, jasno je da ovdje nije riječ o neradu nego o tome da su prvih godina nakon rata mnogi radili i nisu bili prijavljeni.

- Svi mislimo i na one koji su ostvarili 15 godina, voljeli bi da je drugačije, ali nisam ja kriv što država nije stala ukraj crnoj i sivoj ekonomiji. Ne možemo te ljude zbrinjavati kroz ovaj zakon, nego doneseno poseban zakon - rekao je.

# ADNAN DELIĆ
# PREDSTAVNIČKI DOM PFBIH
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