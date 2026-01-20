Zastupnici upozorili na buduće penzionere koji nisu bili prijavljivani na poslu, Delić: Nisam ja kriv što država nije stala ukraj sivoj ekonomiji

Zastupnici Admir Čavalić (SBiH) i Adnan Aliefendić (nezavisni zastupnik) su uputili amandman na izmjene Zakona o PIO-u u onom segmentu da će najniža starosne penzija zavisiti od dužine penzijskog staža i određivati u procentu od prosječne penzije isplaćene za decembar prethodne godine, usklađene u godini ostvarivanja prava.

Npr., za 15 godina penzijskog staža i više, a manje od 20 godina, penzija ne može biti niža od 60 posto od prosječne penzije u FBiH.

Zastupnik Admir Čavalić (SBiH) je kazao da je ovo nepravedno prema ljudima koji imaju iznad 60 godina, ukoliko imaju malo staža, jer oni to u tim godinama ne mogu promijeniti s obzirom da nisu konkurentni na tržištu.