Kerim Balić: Općina Novo Sarajevo neće dobiti 6.536 novih parking mjesta, riječ je o postojećim mjestima

Vijećnik Kerim Balić (SDA) reagirao je na najavu vijećnika Armina Handžara (SDP) da će Općina Novo Sarajevo dobiti 6.536 novih parking mjesta.

Balić je pojasnio da se ne radi o novim mjestima, nego o već postojećim parkirnim kapacitetima u općini.

- Naime, riječ je o klasičnom primjeru dezinformisanja javnosti i stvaranja privida da se konkretno radi na rješavanju problema, iako se u suštini ništa ne rješava. Istini za volju, problem parkinga za stanare Novog Sarajeva nije nov, on je odveć hroničan. Klub SDA u Općinskom vijeću Novo Sarajevo više puta je inicirao sistemsko rješavanje ovog problema. Svaki put smo iz Općine dobijali isti odgovor: 'Saobraćajni fakultet radi elaborat koji će ponuditi rješenja'. To je bio prihvatljiv i logičan odgovor, koji je nama, ali i građanima Novog Sarajeva, ulijevao nadu da će dokument predvidjeti nova parking rješenja, podzemne garaže, dodatne kapacitete i dugoročni plan upravljanja istim - naveo je Balić.

Balić je naglasio da su "nakon godinu dana čekanja dobili elaborat koji ne nudi nijedno novo rješenje, već isključivo konstatuje postojeće stanje, doslovno prebrojavajući parking mjesta koja već postoje".

- Istine radi, saobraćajni fakultet je profesionalno uradio ono što je od njih naručeno. Problem nije u njima, nego u načelnici Benjamini Karić i njenom nestručnom timu, koji kao projektni zadatak nisu postavili ponudu novih rješenja za saobraćaj u mirovanju, nego doslovno samo prebrojavanje postojećih parking mjesta. Umjesto da priznaju svoju grešku i uzalud utrošena sredstva, ali što je još gore gubitak vremena od godinu dana, odlučili su nastaviti sa svojom prevarom građana i plasirati medijsku vijest koja stvara privid da je urađen veliki iskorak koji će olakšati život građana - naveo je Balić.