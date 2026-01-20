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VIJEĆNIK SDA

Kerim Balić: Općina Novo Sarajevo neće dobiti 6.536 novih parking mjesta, riječ je o postojećim mjestima

Reagirao je na najavu vijećnika Armina Handžara (SDP) da će Općina Novo Sarajevo dobiti 6.536 novih parking mjesta

Kerim Balić. Facebook

M. Až.

20.1.2026

Vijećnik Kerim Balić (SDA) reagirao je na najavu vijećnika Armina Handžara (SDP) da će Općina Novo Sarajevo dobiti 6.536 novih parking mjesta.

Balić je pojasnio da se ne radi o novim mjestima, nego o već postojećim parkirnim kapacitetima u općini.

- Naime, riječ je o klasičnom primjeru dezinformisanja javnosti i stvaranja privida da se konkretno radi na rješavanju problema, iako se u suštini ništa ne rješava. Istini za volju, problem parkinga za stanare Novog Sarajeva nije nov, on je odveć hroničan. Klub SDA u Općinskom vijeću Novo Sarajevo više puta je inicirao sistemsko rješavanje ovog problema. Svaki put smo iz Općine dobijali isti odgovor: 'Saobraćajni fakultet radi elaborat koji će ponuditi rješenja'. To je bio prihvatljiv i logičan odgovor, koji je nama, ali i građanima Novog Sarajeva, ulijevao nadu da će dokument predvidjeti nova parking rješenja, podzemne garaže, dodatne kapacitete i dugoročni plan upravljanja istim - naveo je Balić.

Balić je naglasio da su "nakon godinu dana čekanja dobili elaborat koji ne nudi nijedno novo rješenje, već isključivo konstatuje postojeće stanje, doslovno prebrojavajući parking mjesta koja već postoje".

- Istine radi, saobraćajni fakultet je profesionalno uradio ono što je od njih naručeno. Problem nije u njima, nego u načelnici Benjamini Karić i njenom nestručnom timu, koji kao projektni zadatak nisu postavili ponudu novih rješenja za saobraćaj u mirovanju, nego doslovno samo prebrojavanje postojećih parking mjesta. Umjesto da priznaju svoju grešku i uzalud utrošena sredstva, ali što je još gore gubitak vremena od godinu dana, odlučili su nastaviti sa svojom prevarom građana i plasirati medijsku vijest koja stvara privid da je urađen veliki iskorak koji će olakšati život građana - naveo je Balić.

On je dodao da građani u stvarnosti nisu dobili niti jedno novo parking mjesto, niti novu garažu, niti je definisan bilo koji problem, te da stoga nije ponuđeno nijedno rješenje.

- Ovakav način komunikacije stvara lažan osjećaj napretka i svjesno dovodi građane u zabludu. Naplata postojećih parking-mjesta bez stvaranja novih kapaciteta nije rješenje problema, to je prebacivanje odgovornosti na građane. Novo Sarajevo ne treba statističke elaborate koji potvrđuju ono što svi već znamo. Novo Sarajevo treba političku viziju i volju, a potom jasnu strategiju i konkretne projekte. Sve dok se problemi samo konstatuju, a ne rješavaju, ovakve vijesti ostaju ništa drugo do dobro upakovani PR, kako smo nažalost navikli od načelnice, ali i Trojke generalno - zaključio je Balić.

# SDA
# PARKING
# OPĆINA NOVO SARAJEVO
# NOVO SARAJEVO
# ARMIN HANDŽAR
# KERIM BALIĆ
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