Kako će Federacija BiH raspodijeliti 200 miliona KM: Budžet raste, kantoni stoje u mjestu

U budžetu FBiH za ovu godinu transferi kantonima zadržani su na 200 miliona KM, dok će za podršku gradovima i općinama biti izdvojeno 48 miliona KM. Dodatna dva miliona maraka rezervirana su za pomoć 13 nerazvijenih lokalnih zajednica u FBiH. Iznos za BPK Premijer ZDK Nezir Pivić kaže da je podrška iz budžeta FBiH itekako potrebna i značajna, posebno manje razvijenim kantonima, te da kantoni imaju obavezu da petinu sredstava usmjere u provođenje demografske politike i mjera. ZDK u ovoj raspodjeli pripada 31,8 miliona KM i ova će sredstva, s dodatnim sredstvima javnih prihoda FBiH, iskoristiti za poboljšanje ukupnog stanja u ovom kantonu.

Pivić: Ukupno stanje . Facebook Pivić: Ukupno stanje . Facebook

- Nažalost, izdvajanja iz budžeta FBiH za niže nivoe vlasti ne prate rast budžeta FBiH. Gotovo 200 miliona KM raspodijeljeno je 2020. godine, kada je budžet FBiH iznosio 5,5 milijardi KM, a isti iznos planiran je i ove godine, kada se očekuju prihodi od 8,9 milijardi KM. Podrška kantonima bi sigurno mogla biti značajno izdašnija. Nisam optimista da ćemo na vrijeme dobiti i ovih 31,8 miliona KM, jer nam još nisu uplaćena sredstva ni za prošlu godinu – kazao je Pivić za „Avaz“.

Čeljo: Značajna podrška . Facebook Čeljo: Značajna podrška . Facebook

Premijer BPK Goražde Senad Čeljo kaže da je bilo prijedloga da se transferi kantonima umanje ili ukinu, pa je zbog toga ohrabren činjenicom da je Vlada FBiH planirala 200 miliona KM. Za BPK iz ukupnog iznosa u proteklih nekoliko godina izdvajano je 4,15 miliona KM, što Čeljo cijeni kao veoma značajnu finansijsku podršku. - U protekloj godini sredstva su nam uplaćena praktično zadnji dan, što nam je pomoglo da imamo uspješnu godinu, na čemu smo zahvalni Federalnom ministarstvu finansija. Međutim, našim budžetom za 2026. godinu planirano je višestruko više sredstava podrške s viših nivoa. Mi ćemo se odgovorno ponašati i rashode ostvarivati na nivou ostvarenih prihoda, čime ćemo se truditi održati budžetsku ravnotežu – dodaje Čeljo. Vlada USK Premijer USK Mustafa Ružnić izjavio je za “Avaz” da sredstva iz budžeta FBiH predstavljaju odličnu finansijsku injekciju, s jasnim usmjerenjem tog novca.



Ružnić: Podrška mladima . Facebook Ružnić: Podrška mladima . Facebook