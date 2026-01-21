Ko su manje stranke koje su podržavale Bećirovića i koliko one nose glasova

Na sastanku koji je održan danas 12 stranaka je pružilo podršku ponovnoj kandidaturi Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH.
Očekivano, stranke Trojke su pružile podršku Bećiroviću, a što se tiče ostalih stranaka tu su: Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad, NAPRIJED! Bosna i Hercegovina, Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, Snage naroda, Stranka penzionera – umirovljenika Bosne i Hercegovine, Prva mostarska partija i Tuzlanske alternative.
O strankama Trojke je sve poznato, one su dio vladajuće većine na nivou FBiH i BiH, kao i u nekoliko kantona, no, u nastavku se bavimo ko su to ostale stranke i kakav je njihov domet.
Svakako najozbiljniji faktor je NES, koji je primjera radi na izborima 2022. godine za državni Parlament imao 47.157 glasova, svega 2.300 glasova manje od Naše stranke, koja je dio Trojke. Oni su i 2022. godine pružili podršku Bećiroviću, no na kraju nisu bili dio većine, ali su se ipak približili njoj kada im je bila potrebna podrška za formiranje Vlade USK.
NES teško može ponoviti rezultat iz 2022. godine, a razloga je više: U Sarajevu više nemaju infrastrukturu Ibrahima Hadžibajrića i Općine Stari Grad nakon njegovog hapšenja, a na listi za državni Parlament u Sarajevu je s njima nastupao i ZNG, tako da su glasove dobili i preko Zlatka Miletića. Također, NES je napustio i prešao u SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH Mirza Batalović. NES je okupio neke nove ljude u Sarajevu, ali teško da će oni uspjeti ponoviti ovaj rezultat.
Drugi problem NES-a je infrastruktura u Zeničko-dobojskom kantonu, koju je na izborima 2022. godine skoro u potpunosti držao Ramo Isak. Dio glasova im je svega ostao u Zenici, Zavidovićima, Brezi, Olovu i Varešu, gdje su uspjeli da budu parlamentarni i na izborima 2024. godine.
Najveći adut NES-a je svakako Krajina, gdje se godinama ravnopravno bore s SDA, a dio infrastrukture imaju i u HNK, gdje su također parlamentarni.
Što se tiče BHI-KF, riječ je o stranci kojoj je najveći adut Zenica, gdje na Općim izborima imaju bazen od oko 20.000 glasova, što im omogućava da budu parlamentarni na svim nivoima vlasti. Treba naglasiti da je Fuad Kasumović veoma kivan na SDP u Zeničko-dobojskom kantonu i optužuje ih za pad većine koju su imali na kantonalnom nivou u prvom dijelu ovog mandata. Čak je u jednom trenutku najavljivao da će se državna zastupnica Aida Baručija povući iz vladajuće većine dok Denis Bećirović ne postane predsjednik SDP-a.
Stranka Naprijed BiH, čiji je osnivač Šemsudin Mehmedović, ima domet je ono što se nekada nazivalo Dobojskom regijom. Infrastruktura Mehmedovića u Doboju i Tesliću neće biti od pomoći Bećiroviću, jer ti ljudi mogu da glasaju isključivo za člana Predsjedništva iz reda srpskog naroda, ali hoće ona koju ima dominantno u njegovom rodnom Tešnju i manjim dijelom u Maglaju.
PDA je stranka koja svoju moć crpi iz Tuzlanskog kantona, prvenstveno iz Banovića. Osim Tuzlanskog kantona, oni su još parlamentarni u Posavskom kantonu i imaju bazen od oko 15.000 glasača.
Snaga naroda ranije nije nastupala na Općim izborima, a kao što smo već ranije naveli oni su uspjeli da preuzimu veći dio infrastrukture NES-a u ZDK. Na lokalnim izborima Snaga naroda je uspjela da bude parlamentarna u svim većim sredinama, a nisu uspjeli u Varešu, Doboj Jugu, Olovu, kao i općinama gdje većinski živi hrvatsko stanovništvo - Usora i Žepče.
Stranka penzionera - umirovljenika BiH je ranije znala da u pojedinim općinama da bude parlamentarna, no njihova popularnost je u evidentnom padu. Ipak, adut im je to što su igrom slučaja dobili mandat u Parlamentu FBiH, gdje su nastupali na zajedničkoj listi s NiP-om, jer Dževahid Sokić bio sljedeći na kompenzacijskoj listi nakon što je Halil Bajramović zbog pravosnažne presude ostao bez mandata. Sokić je tako ušao u Parlament sa svega 216 glasova.
Socijaldemokrate BiH su stranka koja gravitira na području Tuzlanskog kantona, glavni adut im je Lukavac gdje imaju načelničku poziciju, a 2022. godine su osvojili na nivou kantona 8.002 glasa.
PMP je stranka Semira Drljevića Lovca, proslavljenog komandatna i ona nastupa isključivo na lokalnim izborima u Mostaru. Na izborima 2021. godine dobili su direktan mandat u izbornoj jedinici Stari Grad, no na lokalnim izborima 2024. godine nastupili su u koaliciji s DF-om, NES-om i SBiH, a to isto mjesto je pripalo kadru NES-a.
Tuzlanska alternativa je također je jedna od lokalnih stranaka koja je u Tuzli tradicionalni partner SDP-a, a 2024. godine su dobili dva mandata sa 2.711 glasova.