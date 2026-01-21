Ko su manje stranke koje su podržavale Bećirovića i koliko one nose glasova

Na sastanku koji je održan danas 12 stranaka je pružilo podršku ponovnoj kandidaturi Denisa Bećirovića za člana Predsjedništva BiH.

Očekivano, stranke Trojke su pružile podršku Bećiroviću, a što se tiče ostalih stranaka tu su: Narodni evropski savez Bosne i Hercegovine, Bosanskohercegovačka inicijativa – Kasumović Fuad, NAPRIJED! Bosna i Hercegovina, Pokret demokratske akcije Bosne i Hercegovine, Socijaldemokrate Bosne i Hercegovine, Snage naroda, Stranka penzionera – umirovljenika Bosne i Hercegovine, Prva mostarska partija i Tuzlanske alternative.

O strankama Trojke je sve poznato, one su dio vladajuće većine na nivou FBiH i BiH, kao i u nekoliko kantona, no, u nastavku se bavimo ko su to ostale stranke i kakav je njihov domet.

Svakako najozbiljniji faktor je NES, koji je primjera radi na izborima 2022. godine za državni Parlament imao 47.157 glasova, svega 2.300 glasova manje od Naše stranke, koja je dio Trojke. Oni su i 2022. godine pružili podršku Bećiroviću, no na kraju nisu bili dio većine, ali su se ipak približili njoj kada im je bila potrebna podrška za formiranje Vlade USK.

NES teško može ponoviti rezultat iz 2022. godine, a razloga je više: U Sarajevu više nemaju infrastrukturu Ibrahima Hadžibajrića i Općine Stari Grad nakon njegovog hapšenja, a na listi za državni Parlament u Sarajevu je s njima nastupao i ZNG, tako da su glasove dobili i preko Zlatka Miletića. Također, NES je napustio i prešao u SDA i zastupnik u Parlamentu FBiH Mirza Batalović. NES je okupio neke nove ljude u Sarajevu, ali teško da će oni uspjeti ponoviti ovaj rezultat.

Drugi problem NES-a je infrastruktura u Zeničko-dobojskom kantonu, koju je na izborima 2022. godine skoro u potpunosti držao Ramo Isak. Dio glasova im je svega ostao u Zenici, Zavidovićima, Brezi, Olovu i Varešu, gdje su uspjeli da budu parlamentarni i na izborima 2024. godine.

Najveći adut NES-a je svakako Krajina, gdje se godinama ravnopravno bore s SDA, a dio infrastrukture imaju i u HNK, gdje su također parlamentarni.