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SJEDNICA U TOKU

Predstavnički dom PSBiH po treći put odbio raspravljati o Zakonu o finansiranju institucija BiH

Zastupnici su danas odbili da prijedlog Zakona razmatraju po skraćenoj proceduri, te će se o njemu raspravljati u redovnoj proceduri

Marinko Čavara. FENA

M. Až.

22.1.2026

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je na današnjoj sjednici da razmatra izmjene Zakona o finansiranju institucija BiH po hitnoj proceduri, koje je predložio predsjedavajući ovog doma Marinko Čavara (HDZ).

Zastupnici su danas odbili da prijedlog Zakona razmatraju po skraćenoj proceduri, te će se o njemu raspravljati u redovnoj proceduri.

Ovo je već treći put da Čavara predlaže izmjene Zakona o finansiranju institucija BiH. Ranije je zakon bio usvojen u Predstavničkom domu, ali je kasnije odbijen u Domu naroda.

U javnosti je ovaj zakon po predlagaču poznat kao "Čavarin zakon". Razlog zbog kojeg Čavara ne odustaje od Zakona je to što se nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Zakon, ukoliko bi bio usvojen, omogućio bi onima koji su na crnoj listi da primaju plaću u gotovini.

Čavara je još u augustu prošle godine najavio tužbu protiv Predstavničkog doma PSBiH, navodeći da mjesecima ne prima plaću.

# PREDSTAVNIČKI DOM PSBIH
# MARINKO ČAVARA
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