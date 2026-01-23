Konakovićevo Ministarstvo u decembru potrošilo više od 700.000 KM na javne nabavke: Pet automobila koštalo 335.000 KM

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković, u novu godinu je ušlo u znaku novih službenih vozila i nastavka rastrošne potrošnje javnog novca, piše Srpskainfo.
Prema informacijama dostupnim na Portalu javnih nabavki BiH, Konakovićevo ministarstvo je tokom decembra prošle godine nabavilo ukupno pet novih službenih automobila, čija ukupna vrijednost iznosi oko 335.000 KM.
Od tog broja, dva vozila namijenjena su centrali Ministarstva u Sarajevu, dok su tri kupljena za potrebe ambasada BiH u inostranstvu.
Za potrebe Ministarstva u Sarajevu kupljena su dva nova automobila – jedno od firme „Škoda satra“, plaćeno 67.321 KM, i drugo od firme „Porsche inter auto“, vrijedno 67.218 KM.
Ugovori su zaključeni 20. i 22. decembra, praktično u samom finišu budžetske godine.
Paralelno s tim, Ministarstvo je obnovilo i vozni park diplomatsko-konzularnih predstavništava.
Službeni automobil za Ambasadu BiH u Mađarskoj plaćen je 67.254 KM, dok je vozilo za Ambasadu u Španiji koštalo 65.025 KM. Najjeftiniji automobil nabavljen je za Ambasadu BiH u Hrvatskoj, a plaćen je 62.245 KM. Svi ugovori zaključeni su u decembru.
Međutim, nabavka službenih vozila samo su dio novca koje je ovo Ministarstvo potrošilo zadnjih dana prošle godine. Kako je Srpskainfo ranije pisala, Konakovićevo ministarstvo je kraj 2025. godine obilježilo i temeljnim “uljepšavanjem” vlastitih prostorija.
Posljednjeg dana decembra, doslovno u posljednjim satima budžetske godine, potpisan je niz ugovora sa privatnim firmama, čime su ozvaničeni tenderi vrijedni stotine hiljada maraka. Spisak poslova pokazuje da se radi o sveobuhvatnoj obnovi – od klimatizacije i lifta, preko molersko-farbarskih radova, do novih tepiha, kancelarijske opreme i materijala. Kada se svi ovi ugovori saberu, dolazi se do iznosa od najmanje 366.334 KM bez PDV.