Konakovićevo Ministarstvo u decembru potrošilo više od 700.000 KM na javne nabavke: Pet automobila koštalo 335.000 KM

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, na čijem je čelu Elmedin Konaković, u novu godinu je ušlo u znaku novih službenih vozila i nastavka rastrošne potrošnje javnog novca, piše Srpskainfo. Prema informacijama dostupnim na Portalu javnih nabavki BiH, Konakovićevo ministarstvo je tokom decembra prošle godine nabavilo ukupno pet novih službenih automobila, čija ukupna vrijednost iznosi oko 335.000 KM. Od tog broja, dva vozila namijenjena su centrali Ministarstva u Sarajevu, dok su tri kupljena za potrebe ambasada BiH u inostranstvu.

Za potrebe Ministarstva u Sarajevu kupljena su dva nova automobila – jedno od firme „Škoda satra“, plaćeno 67.321 KM, i drugo od firme „Porsche inter auto“, vrijedno 67.218 KM. Ugovori su zaključeni 20. i 22. decembra, praktično u samom finišu budžetske godine. Paralelno s tim, Ministarstvo je obnovilo i vozni park diplomatsko-konzularnih predstavništava.