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MINISTAR KLOKIĆ

SNSD-ov Bošnjak najavio da će obilježavanje neustavnog "dana RS" trajati sve do marta

Istakao je da će obilježavanje neustavnog "dana RS" biti 27. februara u Beogradu, a početkom marta u Beču

Zlatan Klokić. RTRS

S. S.

23.1.2026

Zlatan Klokić, ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske iz reda bošnjačkog naroda, najavio je da će neustavni "dan RS" biti obilježen i u inostranstvu.

- 8. februara je planirano obilježavanje u Štutgartu, i hvala Predstavništvu Republike Srpske u Njemačkoj koje je prvo organizovalo obilježavanje dana RS-a van naših granica - rekao je Klokić.

Istakao je da će obilježavanje neustavnog "dana RS" biti 27. februara u Beogradu, a početkom marta u Beču, te da će se aktivnosti nastaviti svuda gdje Republika Srpska ima svoje predstavništvo.

- Manifestacija se održava već nekoliko godina, i šalje poruku jedinstva, okupljanja i zajedništva - kazao je on za RTRS.

# ZLATAN KLOKIĆ
# NEUSTAVNI DAN RS
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