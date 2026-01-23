Vlada KS utvrdila Prijedlog zakona o komunalnoj policiji: Efikasniji nadzor i čistije Sarajevo

Vlada Kantona Sarajevo je na jučerašnjoj sjednici jednoglasno utvrdila Prijedlog zakona o komunalnoj policiji KS i uputila ga u skupštinsku proceduru.

Očuvanje čistoće

Tim zakonom predviđeno je osnivanje Kantonalne uprave za komunalne poslove, čime se uvodi efikasnije rješenje za očuvanje komunalnog reda i čistoće.

Donošenje tog zakona direktan je odgovor na pritužbe građana u vezi s odlaganjem otpada van predviđenih mjesta i termina, nepropisnim parkiranjem na zelenim površinama, onečišćavanjem saobraćajnica od vozila s gradilišta, uklanjanjem ledenica sa krovova, nezakonitim plakatiranjem...

Glavna novina je uspostavljanje profesionalne komunalne policije koja će na terenu biti prisutna 24 sata svakodnevno. Planirano je da dosadašnji komunalni redari postanu kantonalni komunalni policajci sa statusom ovlaštenih lica. Za razliku od dosadašnje prakse, oni će imati zakonsku snagu da, uz preventivno djelovanje, samostalno utvrđuju identitet prekršilaca i izdaju prekršajne naloge direktno na licu mjesta.

Prema Prijedlogu zakona, ovlaštenja komunalnih policajaca uključuju: provjeru identiteta prekršioca i davanje upozorenja, izdavanje usmenih naređenja, zaustavljanje i pregled vozila i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, audio i vizuelno snimanje toka nadzora. Komunalni policajci će prethodno proći specifičnu stručnu obuku sa završnim ispitom.

Sadašnjim komunalnim redarima u preduzećima "Rad" i "Park", koji ne prođu konkursnu proceduru ili ne ispunjavaju uslove za komunalne policajce, bit će ponuđeni novi ugovori o radu na adekvatnim mjestima unutar tih preduzeća, čime je osigurana socijalna zaštita tih radnika.

Komunalni policajci će biti opremljeni s kamerama na uniformama, a raspolagat će službenim vozilima, uređajima za snimanje i dronovima. Njihova saradnja s MUP-om KS bit će uređena posebnim Sporazumom, koji predviđa pružanje policijske pomoći na terenu u situacijama kada je neophodno osigurati nesmetano vršenje komunalne kontrole.

Zakonska rješenja

Kako je obrazloženo, sadašnji propisi su zastarjeli i neusklađeni s normama Evropske unije, te često su omogućavali počiniocima prekršaja da izbjegnu odgovornost, što se novim zakonskim rješenjem otklanja.

Nova kantonalna uprava za komunalne poslove će objediniti rad dosadašnjih kantonalnih komunalnih inspektora i novoformirane komunalne policije, čime će se eliminisati neefikasnost i loša koordinacija koja je do sada postojala između redara komunalnih preduzeća i inspekcija.

Dok će komunalni policajci primarno biti na terenu, komunalni inspektori će vršiti stručni inspekcijski nadzor nad provođenjem zakona i propisa, donositi rješenja o upravnim mjerama, te u saradnji s komunalnim policajcima voditi složenije postupke sankcionisanja.

U izradi Prijedloga zakona o komunalnoj policiji učestvovala je interresorna radna grupa sastavljena od predstavnika resornih ministarstava (komunalne privrede, pravde, unutrašnjih poslova i finansija), Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, komunalnih preduzeća „Rad“ i „Park“, Uprave policije KS, akademske zajednice, te nevladinih organizacija i građana kroz proces javne rasprave, saopćeno je iz Službe za protokol i press Kantona Sarajevo.