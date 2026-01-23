Izetbegović: Institucije moraju reagirati na nepoštivanje odluka Ustavnog suda i Suda BiH

Predsjednik Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović rekao je da su obilježavanje 9. januara kao "dana RS", te ostanak Milorada Dodika na poziciji predsjednika SNSD-a, unatoč sudskoj presudi, najeklatantniji primjeri nepoštivanja odluka Ustavnog suda BiH, odnosno Suda BiH.

- Od Tužilaštva BiH, Suda BiH i VSTV-a tražimo da reaguju, osiguraju zaštitu Ustava i vladavinu zakona, te pokrenu smjene kadrova u pravosuđu koji to opstruiraju. Uporno uzmicanje pred Dodikom pretvorit će ih u njegove saučesnike - kazao je Izetbegović nakon sjednice Predsjedništva SDA na kojoj su kako kaže usvojili deset zaključaka.

Od Vijeće za implementaciju mira i Ureda visokog predstavnika traži da ispunjavaju svoj mandat, jer njihova šutnja i kalkulisanje ohrabruju antidržavne politike koje ugrožavaju stabilnost.

Reformska agenda

Izetbegović je istakao da Predsjedništvo SDA konstatira da je vladajuća koalicija na državnom nivou, Trojka, SNSD i HDZ, u procesu definiranja sadržaja Reformske agende kao sveobuhvatnog planskog i reformskog dokumenta naše zemlje na EU putu ispoljila zabrinjavajući nivo nezrelosti i nesposobnosti.

- Reformska agenda sadrži niz aktivnosti u reformskim oblastima čiji su rokovi postavljeni potpuno nerealno, tako da već imamo oko 40 aktivnosti čiji je rok bio decembar 2025. godine i koji nije ispoštovan. Posebno ističemo preuzetu obavezu donošenje zakona iz oblasti električne energije, plina, klimatsko zakonodavstvo, izmirenje dugovanja entitetskih emitera prema BHRT-u i uspostavljanje održivog sistema naplate takse. Da ponovo BiH ne ostane bez sredstava iz Plana rasta, pozivamo Vijeće ministara BiH da bez odlaganja pokrene proceduru zaključenja Sporazuma o instrumentu i Sporazuma o zajmu, imenuje koordinatora Instrumenta za reforme i rast i uspostavi funkcionalan model koordinacije koji će osigurati efikasno finansijsko upravljanje lnstrumentom, praćenje provedbe reformskih mjera, usklađenost s procesom evropskih integracija te redovne komunikacije i izvještavanje prema Evropskoj komisiji kako to propisuje Instrument za reforme i rast – kazao je.

Izborni zakon

Nakon što je Predstavnički dom PSBiH usvojio SDA-ov prijedlog izmjena i dopuna Izbornog zakona koji omogućava sigurnu primjenu modernih tehnologija za Opće izbore ove godine, Izetbegović kaže da zahtijeva od Doma naroda PSBiH da bez odlaganja usvoji ovaj zakon kako bi stupio na snagu.

- Političke stranke koje budu protiv, jasno će pokazati da su protiv fer i poštenih izbora. Ukoliko se opstrukcije nastave, OHR bi morao reagovati i dovršiti proces transparentnosti koji je započet pilot projektom – kazao je.

Izetbegović je podsjetio da je počela primjena Izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim su plaće funkcionera u institucijama BiH zadržane na nivou 2024. godine i nema mogućnosti povećanja istih.

- Prijedlog zakona je predložio Klub SDA. Ponovo pozivamo Trojku i njene partnere u vladajućoj koaliciji da sličan zakon donesu na nivou FBiH i spriječe enormno povećanje plaća funkcionerima u ovom bosanskohercegovačkom entitetu – dodao je.

Prijedlog budžeta FBiH

Također je upozorio da Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu, kojim je predviđen deficit u iznosu od 1,2 milijarde KM i novo zaduženje od 2,3 milijarde KM, predstavlja ozbiljnu prijetnju fiskalnoj stabilnosti i dugoročnoj održivosti javnih finansija u FBiH.

- Posebno je zabrinjavajuća činjenica da realni, raspoloživi budžetski prihodi iznose tek nešto više od dvije milijarde KM, dok se FBiH planira zadužiti za identičan iznos, čime se uspostavlja krajnje rizičan model finansiranja tekuće potrošnje putem dugoročnog zaduživanja.

Predsjedništvo SDA ocjenjuje da ovakav koncept budžeta produbljuje fiskalnu nestabilnost FBiH i direktno ugrožava sigurnost i kontinuitet isplate penzija, invalidnina i drugih zakonom zagarantovanih socijalnih davanja – istakao je.

Izetbegović smatra da vlast u Federaciji BiH mandat koristi za vlastito bogaćenje i bahato razbacivanje narodnim novcem.

- Dok se hvale kako su povećali penzije za oko 100 KM, premijer i ministri su sebi u tri navrata povećali plaće za oko 1.500 KM. Milione maraka koriste za nabavku luksuznih automobila, opremanje kabineta i reprezentaciju, a ne žele se odreći i ničim zasluženog "bijelog hljeba" – istakao je.

Afera "Spengavanje" i kupovina Telemacha

Osvrnuo se i na aferu "Spengavanje", kao i informacije o poslovanju firmi povezanih s najbližim srodnicima premijera FBiH Nermina Nikšića i bivšim SDP-ovim direktorom Elektroprivrede BiH Elvedinom Grabovicom te dodao da razotkrivaju zloupotrebu javnih funkcija i političkih pozicija u svrhu obračuna s političkom konkurencijom, te za lično koruptivno bogaćenje predstavnika vlasti i njima bliskih osoba.

- Poslovanje firmi direktno povezanih sa predstavnicima vlasti ne smiju ostati bez institucionalnog odgovora i moraju biti predmet hitne i temeljite istrage nadležnih institucija. Predmet hitne istrage mora biti i namjera nametnute vlasti Trojke da putem Uprave BH Telecoma zaduži ovo javno preduzeće za 745 miliona KM stavljajući imovinu pod hipoteku, kako bi se realizovala sumnjiva kupovina privatne kompanije Telemach. Javnost mora znati zašto se BH Telecom uopće odlučio za kupovinu privatne kompanije, šta tačno kupuje i zašto se uzima kredit od 745 miliona da bi se kupila firma koja ima godišnju dobit od jedva 20 miliona KM. Sve nabrojano izaziva opravdane sumnje da je riječ o korupciji visokog nivoa – kazao je.

Južna interkonekcija

Pozdravio je interes SAD za izgradnju Južne plinske interkonekcije, kao i interes za investiranje u druge sektore.

- Realizacija ovih projekata donijela bi benefite Bosni i Hercegovini u energetskom, ekonomskom, ali i u sigurnosnom pogledu. Očekujemo da se, u obostranom interesu, maksimalno ubrza izgradnja Južne plinske interkonekcije, jer Sarajevu prijeti ekološka katastrofa kada bude ukinuto snabdijevanje ruskim gasom 2028. godine – kazao je.

Pritisak na medije

Osudio je pritisak "nametnute vlasti" na slobodne medije i pokušaj da preko BH Telecoma ugase signale Hayata i OBN-a na platformi Moja TV.

- Nakon što je javni servis FTV i niz drugih medija stavila pod kontrolu, vlast pokušava disciplinirati ili ugasiti ne samo ove televizije, već i sve druge medije koji izvještavaju o njihovim katastrofalnim potezima i aferama. Pozivamo domaća i međunarodna strukovna udruženja da se suprotstave pokušaju gušenja medijskih sloboda. Uvjereni smo da će takvi pokušaji naići na masovan otpor građana – kazao je Izetbegović.

Na kraju je rekao da su zadužili Kolegij SDA da predloži sastav Izbornog štaba za predstojeće Opće izbore te istakao da će Izborni štab biti imenovan na sjednici Predsjedništva u martu 2026. godine.