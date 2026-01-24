Mobing sa osmijehom: Kako je Duška Jurišić, doministrica za zaštitu ljudskih prava, brutalno kršila prava radnika TVSA

“Borba za slobode i prava moja su životna misija. Cijenim da svojim iskustvom mogu dati doprinos unapređenju prava najugroženijih stanovnika Bosne i Hercegovine, posebno izbjeglica i raseljenih lica, porodica žrtava rata i žrtava nasilja. Posebnu pažnju posvetiću slobodi medija i ravnopravnosti polova radi ekonomskog osnaživanja žena i njihove veće zastupljenosti u svim sferama života” – ovo je početkom januara 2023. godine izjavila Duška Jurišić, nakon što je na prijedlog Naše stranke imenovana za zamjenicu ministra ljudskih prava i izbjeglica BiH, piše Istraga.ba. Prije nego što će postati predana zaštitnica ljudskih prava na novoj funkciji u Ministarstvu, Duška Jurišić je kao direktorica Televizije Sarajevo brutalno kršila tuđa prava. To je utvrđeno brojnim sudskim presudama koje su pokrenuli bivši i sadašnji uposlenici TVSA, a koje posljednjih mjeseci stižu na naplatu ovom kantonalnom javnom servisu. Amela Hubjer Hatić na TVSA radi od 1998. godine. Prepoznatljivo lice sa malih ekrana, Hubjer Hatić je tokom protekle skoro tri decenije u ovoj TV kući obavljala skoro sve poslove, od novinara, reportera, preko urednice jutarnjeg i revijalnog programa, pa do šefa Odjela programa. Na toj poziciji je bila kada je za direktoricu TVSA imenovana Duška Jurišić. Nedugo nakon što je preuzela funkciju, Jurišić je obavijestila Amelu Hubjer Hatić da se njeno radno mjesto po novoj sistematizaciji ukida te da će biti raspoređena na mjesto urednika 1 u sektoru programa i produkcije. - Nemojte biti budala pa ne potpisati ugovor koji vam nudimo, ostat ćete bez posla. Ako odbijete, ostaje vam sud. Ali savjetujem vam da ne dajete džaba pare za advokate – sud je moj i nećete ništa postići - savjetovala je tada “prijateljski” Duška Jurišić kolegicu Hubjer Hatić. Tužba zbog mobinga Hubjer Hatić je, uprkos dobronamjernom savjetu direktorice Jurišić, odlučila da tuži TVSA zbog kršenja njenih radnih prava, ali i zbog mobinga koji je nad njom mjesecima provodila bivša uprava kuće na čelu sa Duškom Jurišić. Općinski sud u Sarajevu 28.11.2025. donio je prvostepenu presudu kojom je utvrđeno da je Amela Hubjer Hatić bila mobingovana. - Utvrđuje se da je tuženi (JP Televizija Kantona Sarajevo, op.a.) poduzimanjem radnji nefizičkog uznemiravanja u dužem vremenskom periodu i to počev od juna 2021. godine pa nadalje, na radnom mjestu i sustavnim ponavljanjem istih (mobing) kod tužiteljice stvorio ponižavajući efekat što je za posljedicu imalo degradaciju radnih uvjeta i profesionalnog statusa tužiteljice, čime je povrijeđeno dostojanstvo tužiteljice, na način što je u istom periodu kontinuirano uznemiravao tužiteljicu malicioznim postupcima u vezi sa izmjenama procesa rada i davanja radnih zadataka, uskraćivanjem normalne komunikacije u procesu rada, uskraćivanjem prava na korištenje godišnjeg odmora, uskraćivanjem prava na novčanu naknadu za dodatne radne angažmane i radu u dane godišnjeg odmora, naknadnim isključivanjem iz rada, uskraćivanjem saglasnosti za dodatnim voditeljskim angažmanima, premještanjem u kancelariju koja služi kao skladište, te neopravdanim disciplinskim progonom radi težih povreda radnih obaveza i pisanim upozorenjima radi lakših povreda radnih obaveza. Nalaže se tuženom da prestane sa mobingom prema tužiteljici… - stoji u presudi Općinskog suda u Sarajevu od 28. novembra.

Presuda Općinskog suda u Sarajevu . Istraga.ba Presuda Općinskog suda u Sarajevu . Istraga.ba

Istog mjeseca, 11.11.2025., Amela Hubjer Hatić je nakon žalbenog postupka dobila pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u svoju korist kojom je utvrđeno da je nezakonito smijenjena sa pozicije šefa Odjela programa TVSA. Sud je naredio TVSA da je mora vratiti na mjesto sa kojeg je nezakonito smijenjena, sa svim pripadajućim pravima i materijalnom nadoknadom štete.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu . Istraga.ba Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu . Istraga.ba

Iako su sudski procesi trajali godinama, Hubjer Hatić kaže da je za nju najveća satisfakcija to što je uspjela dokazati kršenje svojih prava, a posebno mobing. - Svi su patili zajedno sa mnom, cijela moja porodica. Zbog stresa sam završila u dnevnoj bolnici na Neuropsihijatriji KCUS-a, dobila sam visok pritisak i morala početi da pijem lijekove… Nas tri kolegice Duška je premjestila da sjedimo u skladište, to nam je bila kancelarija. Bez telefona, bez interneta, bez ičega. Osjećala sam se užasno. Nakon tolikih godina koje sam provela u toj kući, gdje sam svoje ime izgradila isključivo marljivim radom, a ne kroz nekakve političke pripadnosti, odjednom te neko stavi da sjediš u skladište, kao da si potpuno nepotreban, nevažan… - priča Amela Hubjer Hatić. Pravosnažna presida U junu prošle godine, Kantonalni sud u Sarajevu donio je pravnosnažnu presudu protiv TVSA kao odgovornog lica kojom je utvrđena višestruka povreda prava Aida Mršića, bivšeg urednika i novinara TVSA. Sud je utvrdio da je Duška Jurišić Mršiću nezakonito dala otkaz – i to dok je bio na bolovanju. - …Sud je stava da tuženi u toku postupka nije dokazao osnovanost navedene odluke da sama činjenica da je tužitelj bio na bolovanju po ocjeni tuženog predstavlja razlog za otkazivanje ugovora o radu jer tuženi smatra da je tužitelj morao koristiti zdravstvene usluge u Kantonu Sarajevo i da nije imao pravo da za vrijeme bolovanja napušta mjesto prebivališta, odnosno Sarajevo. (…) Tuženi je u toku postupka pokušao dokazati da je u cijelosti ispoštovao zakonsku odredbu konsultacije Vijeća zaposlenika, koja po ocjeni suda nije ispoštovana jer je Disciplinska komisija tuženog donijela odluku kojom je utvrdila teže povrede radne obaveze dana 05.05.2020. godine, direktorica tuženog je donijela rješenje o otkazu ugovora, a Vijeću zaposlenika je samo formalno dostavljeno radi konsultacije već donijeta odluka - navodi se u presudi Kantonalnog suda.

Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu . Istraga.ba Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu . Istraga.ba

Sud je naložio da se Mršiću moraju isplatiti zaostale plaće i doprinosi te troškovi parničnog postupka, kao i da ga TVSA mora vratiti na radno mjesto koje je obavljao u vrijeme kada je dobio otkaz. - Najvažnije mi je to što sam dokazao da govorim istinu, a da je sve ono što je Duška Jurišić govorila o meni bila notorna laž. Ja sam sa tom pričom davno završio, ali iskreno, bilo mi je žalosno kako su tadašnji Nadzorni odbor i Skupština Kantona Sarajevo, kao osnivač TVSA, mogli da dozvole da se neko ponaša na taj način i ispunjava svoje hirove preko leđa radnika - kaže Mršić. Pravosnažnu presudu protiv TVSA zbog nezakonite smjene sa pozicije urednice Revijalno-zabavnog programa u vrijeme kada je direktorica televizije bila Duška Jurišić, prošle godine je dobila i Enisa Skenderagić. U toku je još nekoliko procesa po tužbama radnika. Prema izvještaju o poslovanju TVSA za 2024. godinu, pred sudovima je vođeno ukupno 14 sudskih sporova u kojima je TVSA tuženi, od toga 13 radnih sporova i jedan spor za klevetu. Samo na osnovu do sada donesenih pravosnažnih presuda, TVSA zbog nezakonitih postupaka bivše uprave i direktorice Jurišić radnicima mora isplatiti blizu 70.000 maraka. Tačnije, to je iznos koji će iz budžeta, na koncu, platiti građani. Mobing s osmijehom Aid Mršić ističe kako mu je danas žao što Dušku Jurišić nije tužio za mobing. I mnogi drugi novinari i novinarke TVSA sa kojima su razgovarali navode da su za vrijeme mandata direktorice Jurišić bili izloženi brojnim pritiscima, uvredama, ponižavanjima… Jurišić je, kažu, radnike mobingovala “sa osmijehom”, uvjeravajući ih da uvreda nije uvreda, već zapravo kompliment. - Pa, to ti je kao kad nekome kažeš da je krava – a onda dodaš da je krava sveta životinja u Indiji i kako nieno mlijeko i meso život znače, i ona je upravo mislila kako si ti neprocjenjivo vrijedna. E, baš tako je to radila Duška - slikovito je objasnila za Istragu novinarka koja nije željela da joj navedu ime. U presudi za mobing u korist Amele Hubjer Hatić spominju se i otvorene uvrede koje je uposlenicima upućivala direktorica Jurišić. - Nakon što se tužiteljica vratila sa bolovanja, takvo postupanje prema tužiteljici je nastavljeno na način da joj se uskraćuje obavljanje radnih zadataka i poslova njenog radnog mjesta, da se trenutna vd direktorica tuženog tužiteljici obraća neprimjerenim riječima, uz vrijeđanje i potcjenjivanje, karakterišući pred drugim radnim kolegama tužiteljicino pojavljivanje na tv ekranu kao kreveljenje - navodi se u presudi.

Otvorene uvrede . Istraga.ba Otvorene uvrede . Istraga.ba

Duška Jurišić već pune tri godine je zamjenica ministra ljudskih prava i izbjeglica BiH. Kada je preuzela funkciju u Ministarstvu, rekla je da je ona vanstranački kandidat i da će tako i ostati. - Imala sam namjeru da se ove godine kandidiram za još jedan mandat na Televiziji Sarajevo i onda sam se sastala sa ljudima iz Naše stranke. To je bila gospođa Sabina Ćudić i još nekoliko aktivista. Shvatila sam njihove argumente, da oni žele imati tim. Ono što zaista želim u timu Vijeća ministara, ono što želim da naglasim, jeste da ja nisam član Naše stranke. Dakle, ja sam vanstranački kandidat i to će tako ostati - izjavila je Jurišić 28. januara 2023. godine. U oktobru prošle godine, Jurišić je na poziv Sabine Ćudić postala članica Predsjedništva Naše stranke. Tokom njenog mandata u Ministarstvu razriješeno je dužnosti troje njenih najbližih saradnika. Ranka Ninković-Papić, koju je Jurišić imenovala za šeficu svog kabineta, na vlastiti zahtjev je razriješena dužnosti četiri mjeseca nakon što je imenovana. - Razlozi su, prije svega, najblaže rečeno, u neprofesionalnom i nekorektnom odnosu zamjenice ministra prema mom radu i meni lično, itd. Ponašanje Duške Jurišić, Vaše zamjenice, prema meni nije izolovan slučaj i može proizvesti mnoge probleme unutar Ministarstva - napisala je Ranka Ninković-Papić u zahtjevu za razrješenje upućenom ministru Sevlidu Hurtiću.

Zahtjev za razrješenje . Istraga.ba Zahtjev za razrješenje . Istraga.ba

Nakon odlaska Ninković-Papić, Duška Jurišić je za šefa kabineta imenovala novinara Aleksandra Markovića. U oktobru 2024. Jurišić je Markovića razriješila dužnosti, kao i svog savjetnika Šefketa Hafizovića. U izjavi za medije je navela da je njeno pravo da samostalno imenuje i razrješava koga hoće te da nije dužna da navodi razloge razrješenja svojih saradnika. Istovremeno je u objavi na društvenim mrežama sugerisala da su bili neradnici te poručila kako će “sada priliku dobiti duplo mlađi”.

Objava na društvenim mrežama . Screenshot Objava na društvenim mrežama . Screenshot