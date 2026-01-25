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ČLAN PREDSJEDNIŠTVA

Cvijanović: Trišić-Babić i Dodik stigli u Izrael, sigurna sam da će ova posjeta ojačati naše odnose

Republika Srpska i Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani su neraskidivim istorijskim vezama i iskrenim prijateljstvom, poručila je

Željka Cvijanović. Dejan Rakita/PIXSELL

M. Až.

25.1.2026

Ana Trišić Babić, v.d. predsjednika Republike Srpske, i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovali su u Izrael u zvaničnu posjetu, saopštila je Željka Cvijanović, član Predsjedništva BiH.

- Naši v.d. predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik doputovali su u posjetu Izraelu. Republika Srpska i Izrael, baš kao i srpski i jevrejski narod, povezani su neraskidivim istorijskim vezama i iskrenim prijateljstvom. Sigurna sam da će i ova posjeta doprinijeti jačanju naših odnosa sa Izraelom! - napisala je Cvijanović na X-u.

# IZRAEL
# ŽELJKA CVIJANOVIĆ
# MILORAD DODIK
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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