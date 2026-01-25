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VIŠEDNEVNA POSJETA

Trišić-Babić i Dodik u Izraelu: Slijede sastanci s državnim vrhom i nagrada u Knesetu

Dodik će, na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, prisustvovati velikoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma

Trišić-Babić i Dodik. Platforma X

M. Až.

25.1.2026

Delegacija Republike Srpske, predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i v. d. predsjednika RS-a Anom Trišić-Babić, doputovala je u Izrael u okviru višednevne posjete koja potvrđuje sve čvršće veze Banje Luke i Tel Aviva.

Centralni dio posjete počinje već u ponedjeljak, 26. januara, kada će Dodik, na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, prisustvovati velikoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma.

Prestižna nagrada

Kako je najavljeno, ovaj događaj će biti prilika za niz susreta s istaknutim ličnostima iz jevrejskog i demokratskog svijeta, dok se kao vrhunac diplomatskih aktivnosti očekuju sastanci s predsjednikom i premijerom Izraela.

Poseban značaj ovoj posjeti daje i ceremonija zakazana za četvrtak, 29. januara, kada će Miloradu Dodiku u Knesetu, izraelskom parlamentu, biti uručena prestižna nagrada za doprinos i ostvarenu saradnju.

Ovu posjetu pozdravila je i članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ističući da su "srpski i jevrejski narod povezani neraskidivim historijskim vezama te da će ovi susreti dodatno osnažiti iskreno prijateljstvo dvije strane".

Rezultat snažnog lobiranja

Posjeta slijedi nakon nedavnog ukidanja američkih sankcija Dodiku i njegovim saradnicima, što je interpretirano kao direktan rezultat snažnog lobiranja izraelskih krugova.

Podsjećamo, diplomatski preokret počeo je angažovanjem advokatske firme Marka Zela, uticajnog predsjednika Republikanske stranke u Izraelu, neposredno prije povratka Donalda Trampa u Bijelu kuću.

Uz podršku biznismena Amira Grosa Kabirija, koji je postao ključna ekonomska spona između dvije regije, Dodik je uspio izgraditi politički most prema novoj američkoj administraciji upravo preko Tel Aviva.

# IZRAEL
# MILORAD DODIK
# ANA TRIŠIĆ BABIĆ
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