Trišić-Babić i Dodik u Izraelu: Slijede sastanci s državnim vrhom i nagrada u Knesetu

Delegacija Republike Srpske, predvođena predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom i v. d. predsjednika RS-a Anom Trišić-Babić, doputovala je u Izrael u okviru višednevne posjete koja potvrđuje sve čvršće veze Banje Luke i Tel Aviva.

Centralni dio posjete počinje već u ponedjeljak, 26. januara, kada će Dodik, na poziv izraelskog Ministarstva za dijasporu, prisustvovati velikoj međunarodnoj konferenciji posvećenoj borbi protiv antisemitizma.

Prestižna nagrada

Kako je najavljeno, ovaj događaj će biti prilika za niz susreta s istaknutim ličnostima iz jevrejskog i demokratskog svijeta, dok se kao vrhunac diplomatskih aktivnosti očekuju sastanci s predsjednikom i premijerom Izraela.

Poseban značaj ovoj posjeti daje i ceremonija zakazana za četvrtak, 29. januara, kada će Miloradu Dodiku u Knesetu, izraelskom parlamentu, biti uručena prestižna nagrada za doprinos i ostvarenu saradnju.