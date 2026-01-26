Švedska deportirala 4-godišnjeg Raifa: Plakao kad su mu rekli da će biti poslan u BiH

Migracijska uprava procijenila je da bi Raif najprije trebao zatražiti državljanstvo Bosne i Hercegovine, u skladu s državljanstvom njegovog oca u trenutku Raifovog rođenja. Tek na osnovu toga mogao bi tražiti boravišnu dozvolu ili državljanstvo u Švedskoj.

Roditelji su u međuvremenu dva puta zatražili švedsko državljanstvo za svog sina Raifa, ali ih je švedska Migracijska uprava oba puta odbila. Nakon toga odbijen je i njihov zahtjev za Raifov stalni boravak u Švedskoj.

Po rođenju 2021. godine Raif nije automatski stekao švedsko državljanstvo jer ga u tom trenutku nisu imali ni njegov otac Haris Terzić ni majka Nicole Eriksson, koja je u Švedsku stigla kao tinejdžerica iz Njemačke, a porijeklom je s Kosova. Nekoliko mjeseci kasnije Haris je dobio švedsko državljanstvo, dok je majka već ranije imala dozvolu stalnog boravka.

Švedske migracijske vlasti deportirale su u Bosnu i Hercegovinu četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s posebnim potrebama, rođenog u Malmöu. Njegovi roditelji i ostala djeca danas imaju švedsko državljanstvo ili dozvolu stalnog boravka u Švedskoj, dok Raif još uvijek nije ni svjestan da je postao žrtva birokratske bešćutnosti.

U novembru prošle godine Haris je pozvan na sastanak u Migracijsku upravu, gdje mu je hladno saopćeno da se Raif protjeruje u Bosnu i Hercegovinu – zemlju s kojom do tada nije imao nikakve veze. Status ostalih članova porodice nije bio sporan, a prema birokratskoj logici slučaja Raif je Švedsku trebao napustiti sam.

„Mislio sam da smo pozvani kako bismo pronašli neko rješenje, ali saznali smo da je odluka o Raifovom protjerivanju konačna“, rekao je 42-godišnji Haris za Index, dodavši da se potom obratio švedskim medijima. Raifovu priču prvi je objavio dnevni list Sydsvenskan.

U tom trenutku Raif je u svojoj rodnoj zemlji ostao bez dječijeg doplatka, zdravstvene zaštite, prava na rehabilitaciju zbog poremećaja iz autističnog spektra, kao i prava na vrtić. Raif ima samo četiri godine, ne govori, nije samostalan i još uvijek koristi pelene.

Autističnog dječaka tjeraju u zemlju gdje ima samo 84-godišnju baku

Haris i Nicole shvatili su da nemaju izbora osim da za Raifa zatraže državljanstvo Bosne i Hercegovine. Nicole Eriksson je na Facebooku napisala da su predstavnici Migracijske uprave lično ispratili Harisa i Raifa na avion za BiH.

Raif je u novembru 2025. godine dobio pasoš Bosne i Hercegovine i potom se s ocem vratio u Malmö. Ovog puta u Švedsku je ušao kao „turist“ i može boraviti najviše 90 dana. Roditelji su odmah ponovo zatražili trajni boravak za Raifa, ali ih je dočekao novi šok.

Odluka se čeka od tri do devet mjeseci, a najgore je što Raif za to vrijeme ne smije boraviti u Švedskoj. U Bosni i Hercegovini ima samo 84-godišnju baku koja se ne može brinuti o njemu. Haris kaže da je privremeno razdvajanje porodice jedino rješenje. U obrazloženju Migracijske uprave stoji i da se „porodični život može održavati i izvan Švedske“.

„Čemu služe sve te konvencije o zaštiti djece ako birokratija može donositi ovakve odluke? Raif je rođen u Švedskoj i ima veće pravo na švedsko državljanstvo nego ja“, kaže Haris, koji će početkom marta sa sinom morati otići u Bosnu i Hercegovinu.

U pitanje dolazi i egzistencija cijele porodice. Haris je vlasnik manje građevinske firme s trojicom zaposlenih i nije siguran hoće li poslovanje opstati tokom njegovog odsustva. „Bojim se da ću morati proglasiti stečaj ako ovo potraje“, kaže on.

Suze pred vrtićem u koji više ne smije ići

Majka Nicole svakodnevno s Raifom vodi njegovog mlađeg brata Amara u vrtić u Malmöu. Amar je rođen nakon što je Haris dobio švedsko državljanstvo, pa je i on automatski postao švedski državljanin.

„Raifu je u vrtiću bilo lijepo i to je ono što je najtužnije. Vidim mu suze u očima dok stojimo pred vratima vrtića u koji on više ne smije ići“, rekla je Nicole Eriksson za Sydsvenskan.