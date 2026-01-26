Video / Prijevoznici s kamionima krenuli na prijelaz u Bosanskoj Gradišci: Očekuje ih se 900!

Prijevoznici iz cijelog regiona danas će blokirati granične prijelaze, a u Bosni i Hercegovini očekuje se da se okupi njih oko 5.000.

Samo na Graničnom prijelazu Bosanska Gradiška očekuje se njih oko 900, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.

Okupljanje širom države je planirano da počne u 12 sati.

Ključni zahtjevi prevoznika su: Izuzeće profesionalnih vozača iz pravila "90 dana u 180 dana", priznavanje statusa radnika, a ne turista ili migranata prilikom prelaska granice, hitna reakcija Evropske komisije na apele iz zemalja Balkana.

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