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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Prijevoznici s kamionima krenuli na prijelaz u Bosanskoj Gradišci: Očekuje ih se 900!

Okupljanje širom države je planirano da počne u 12 sati

Okupljanje uoči blokade - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Evelin Trako

26.1.2026

Prijevoznici iz cijelog regiona danas će blokirati granične prijelaze, a u Bosni i Hercegovini očekuje se da se okupi njih oko 5.000.

Samo na Graničnom prijelazu Bosanska Gradiška očekuje se njih oko 900, javlja "Avazov" reporter s lica mjesta.

Okupljanje širom države je planirano da počne u 12 sati.

Ključni zahtjevi prevoznika su: Izuzeće profesionalnih vozača iz pravila "90 dana u 180 dana", priznavanje statusa radnika, a ne turista ili migranata prilikom prelaska granice, hitna reakcija Evropske komisije na apele iz zemalja Balkana.

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# BOSANSKA GRADIŠKA
# KAMIONI
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