Zastupnici SDA i DF-a podnijeli apelaciju Ustavnog sudu BiH: Traže izjašnjenje o ustavnosti nove Vlade RS

Jedanaest zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH podnijelo je apelaciju Ustavnom sudu BiH za provjeru ustavnosti izbora nove Vlade RS.

Zahtjev je danas zvanično predat, a odnosi se na odluku NSRS o imenovanju predsjednika Vlade RS i ministara. Zastupnici su zatražili i izricanje privremene mjere kojom bi se ove odluke stavile van snage do konačne odluke Ustavnog suda.

Inicijativu su podnijeli klubovi SDA i DF-a, odnosno ukupno 11 državnih zastupnika. U zahtjevu navode da je proces imenovanja Vlade RS, na prijedlog vršiteljice dužnosti predsjednika entiteta, predstavljao svjesno i direktno kršenje principa vladavine prava iz Ustava BiH.

Naglašava se da je izvršna vlast formirana mimo ustavnih uslova i zakonskih procedura, čime se, kako tvrde, potkopava demokratski karakter države i narušava njen ustavni poredak. Prema njihovim navodima, nije povrijeđena samo jedna ustavna odredba, već i osnovni princip da nijedna vlast ne može biti iznad zakona.

Narodna skupština RS novu Vladu, na čijem je čelu Savo Minić, izabrala je u nedjelju, 18. januara, nakon što je prethodno prihvatila njegovu ostavku.

Minićeva ranija Vlada je proglašena neustavnom jer je predložio Milorad Dodik nakon što mu je oduzet mandat. Zastupnici sada osporavaju to što funkcija vršioca dužnosti predsjednika entiteta nije prepoznata u Ustavu i smatraju zbog toga da se trebalo čekati na imenovanje novog predsjednika RS.