DF: Trojkin sudija Vukoja dokazao zašto se DF protivio njegovom imenovanju, novim izborom nastoje ponovo ojačati utjecaj HDZ

Informacija da su sudije Ustavnog suda BiH Marin Vukoja i Valerija Galić glasali protiv odluke o proglašavanju Vlade RS neustavnom, još jedan je pokazatelj katastrofalne odluke vladajuće Trojke da u Ustavni sud BiH imenuju HDZ-u blisku i stručno nekompetentnu osobu.

Demokratska fronta je kroz Parlament FBiH kontinuirano ukazivala na štetnost takvog poteza Trojke u vidu popuštanja zahtjevima HDZ-a, a posljedice istog sada su jasno vidljive.

Da stvar bude gora, Trojka i HDZ nastavljaju u istom ritmu, te sada planiraju u paketu izabrati još po jednog sudiju Ustavnog suda BiH.

Namjera vladajućeg režima je da umjesto Mirsada Ćemana koji odlazi u penziju, Trojka imenuje svog favorita a da sa druge strane, nakon Marina Vukoje izaberu još jednog favorita HDZ-a u Ustavni sud BiH umjesto Valerije Galić koja odlazi u penziju, čime bi utjecaj HDZ-a postao presudan.

Iako se sudije u Ustavnom sudu BiH ne biraju na etničkoj osnovi, nego iz dva entiteta na građanskoj osnovi, pri čemu nije nužno precizirana etnička pripadnost, predstavnici Trojke pomenuti proces su odveli ka etničkom što će imati dalekosežne posljedice po budućnost Bosne i Hercegovine.

Svi pokušaji destabilizacije, pokušaji daljnjih etničkih podjela, kao i pokušaji uništenja države Bosne i Hercegovine, biće olakšani pomjeranjem političkog sistema BiH i odnosa snaga unutar institucija BiH u korist etničkog a na štetu građanskog i štetu države Bosne i Hercegovine.

Pozivamo građane i stručnu javnost, naročito pravnike, da su usprotive pravnom urušavanju države Bosne i Hercegovine kojeg provodi režim Trojke, HDZ-a i SNSD-a, saopćeno je.