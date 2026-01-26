Šef NATO-a: Ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u BiH

Glavni sekretar NATO-a Mark Rutte gostovao je u ponedjeljak poslijepodne u Evropskom parlamentu.

- Ako iko ovdje misli da se Evropa može sama braniti bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo reći: nastavite sanjariti! Ne možete. Ne možemo. Trebamo jedni druge. Kad bi Evropa krenula sama, morali biste zaboraviti na 5 posto BDP-a izdvajanja za obranu i razmišljati o 10 posto BDP-a. Dakle, hej, puno sreće - poručio je Rute na javnom sastanku nadležnih odbora Europskog parlamenta, prenosi Večernji list.

Nekoliko pitanja odnosilo se na detalje razgovora koje je Rute prošle sedmice imao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom u švicarskom Davosu, posebno u vezi Grenlanda i okvirnog sporazuma.

- Dogovorili smo dva smjera rada. Prvo, NATO saveznici će zajednički preuzeti veću odgovornost za sigurnost Arktika. Drugo, oko čega ja neću biti uključen, je nastavak trilateralnih razgovora između SAD-a, Danske i Grenlanda, koji su započeli sastankom u Washingtonu sedam dana prije Davosa. Nemam mandat pregovarati u ime Danske. Bit ću vrlo involviran na prvom smjeru rada. U NATO-u znamo kako se razvijaju ciljevi sposobnosti i definirat ćemo sposobnosti koje su nam potrebne za odbranu Arktika od veće prisutnosti Rusije i Kine", rekao je Rutte.

Tonino Picula (SDP) pitao je glavnog tajnika NATO-a kako vidi sigurnost zapadnog Balkana i što je najveća opasnost na tom području, a Mark Rutte je u odgovoru spomenuo kako “ne možemo nikako prihvatiti stvaranje sigurnosnog vakuuma u Bosni”, kako je “misija KFOR od ključne važnosti za Kosovo” te kako se treba pobrinuti da postoji dijalog sa Srbijom, od čijeg predsjednika Aleksandra Vučića Rute očekuje da utvrdi odgovornost za dva događaja koja su se dogodila prije par godina (Rutte se tako izrazio, nije spomenuo koja događaja, ali nagađa se da je jedan od njih napad u Banjskoj na Kosovu). Vučić mu je obećao da će utvrditi odgovornost, dodao je Mark Rute.