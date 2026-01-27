Predložen pritvor za 14 huligana nakon tučnjave Tocide i Delija

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Općinskog suda u Živinicama stavilo prijedlog za određivanje mjere jednomjesečnog pritvora za 14 osumnjičenih osoba za krivično djelo učestvovanje u grupi ljudi koja učini krivično djelo.

Pritvor je predložen za jedanaest državljana Republike Hrvatske: Josipa Kusturu (39), Ivana Beokovića (33), Tomislava Kusturu (40), Alena Barunčića (22), Marka Jovanovića (25), Petra Vukasovića (45), Peru Vujčića (31) iz Splita, Marina Kristiana Mikelia (24) iz Trogira, Roka Kalašića (22) iz Pule, Duju Penića (30) iz Ploča, Ivana Vrsalovića (25) iz Supetara, te tri državljana Bosne i Hercegovine Marka Primorca (27) iz Čitluka, Josipa Sivrića (20) iz Međugorja i Andreja Jokića (28) iz Brčkog (koji ima državljanstvo BiH i Austrije).

Povrijeđen i policajac

- Oni su osumnjičeni da su 24. januara 2026. godine oko 22 sata u mjestu Dubrave Gornje u blizini Međunarodnog aerodroma Tuzla djelovali kao organizirana grupa, koju su pored njih činila i druga lica. Oni su sa više vozila došli na ovu lokaciju, sačekali grupu navijača FK Crvena Zvezda, za koje su znali da su bili na utakmici u Švedskoj i da će letom iz Malmea doći na aerodrom, i kada je grupa navijača pomenutog kluba izašla iz kruga aerodroma, izvršili su napad na njih upotebljavajući fizičku silu, drvene palice, metalne šipke, baklje i druge predmete, pri čemu su četiri osobe teško tjelesno povrijeđene, uključujući i jednog policijskog službenika PU Živinice koji je izašao na službenu intervenciju, te je više osoba lakše povrijeđeno - navodi se u Saoćenju Tužilaštva TK.