Ambasada BiH u Švedskoj o slučaju dječaka Raifa Terzića: Nismo zaprimili zvaničan zahtjev porodice

Nakon što je javnost uznemirila informacija da su švedske vlasti deportovale četverogodišnjeg Raifa Terzića, dječaka s poteškoćama u razvoju rođenog u Malmeu, oglasila se Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj. Ambasada je objavila saopćenje koje prenosimo u cijelosti: - Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj upoznata je sa slučajem maloljetnog dječaka Raifa Terzića isključivo putem medijskih izvještaja. Do trenutka objavljivanja navedenih informacija u medijima, Ambasada nije zaprimila nikakav zvaničan zahtjev porodice za pomoć, niti za bilo kakve konzularne ili druge usluge.

Shodno tome, Ambasada Bosne i Hercegovine u Štokholmu nije poduzimala aktivnosti po ovom pitanju, s obzirom na to da nije postojala formalna osnova niti zahtjev stranke. Napominjemo da Ambasada Bosne i Hercegovine nema uticaj na migracionu politiku Kraljevine Švedske, niti na odluke švedskih nadležnih organa koje se odnose na boravak, povratak ili državljanstvo. Ipak, Ambasada ostaje spremna da, u okviru svojih ovlaštenja, pruži pomoć i informacije svim državljanima Bosne i Hercegovine radi zaštite njihovih prava i interesa, ukoliko se za to podnese odgovarajući zahtjev. Također ističemo da djeca rođena u Kraljevini Švedskoj, čiji roditelji u trenutku rođenja nisu bili švedski državljani, ne stječu automatski državljanstvo Kraljevine Švedske samim rođenjem na njenoj teritoriji. Prema informacijama kojima Ambasada raspolaže, a koje su dostupne iz medijskih izvora, roditelji maloljetnog Raifa Terzića stekli su državljanstvo Kraljevine Švedske nakon njegovog rođenja. S obzirom na to da dječak nije bio blagovremeno upisan u matične knjige rođenih i državljana Bosne i Hercegovine, što predstavlja preduslov za dalje postupke u vezi s regulisanjem državljanskog statusa, došlo je do pravnog vakuuma koji je, prema dostupnim informacijama, doveo do trenutne situacije.