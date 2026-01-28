Zvizdić podnio poslaničku inicijativu: Traži od Rusije da u BiH vrati Povelju Kulina bana

Član rukovodstva Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić (NiP) podnio je danas poslaničku inicijativu kojom se traži od Ministarstva civilnih poslova BiH da pokrene proceduru bilateralnih pregovora s Rusijom radi vraćanja u posjed Povelje Kulina bana.

"Povelja Kulina bana temeljni je dokument bosanske državnosti i dio neotuđivog kulturnog naslijeđa BiH. Original se danas nalazi u posjedu Ruske Federacije, a međunarodna praksa omogućava njen povrat putem bilateralnih pregovora", naveo je Zvizdić.

Zato je, kako dodaje, pokrenuo inicijativu da Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrene zvaničnu proceduru za vraćanje Povelje Kulina bana u Bosnu i Hercegovinu.

"Povrat Povelje ne bi bio samo čin kulturne restitucije, već i snažna poruka poštovanja historijske istine, međunarodnog prava i državnog dostojanstva Bosne i Hercegovine. Povelja treba biti tamo gdje joj je mjesto - u Bosni i Hercegovini", zaključio je Zvizdić.