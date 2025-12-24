Zvizdić čestitao Božić nadbiskupu Vukšiću: Želim da praznike provedete u miru, zdravlju i obiteljskom zajedništvu

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Denis Zvizdić uputio je, povodom nastupajućeg praznika Božića, čestitku nadbiskupu vrhbosanskom monsinjoru Tomi Vukšiću i svim katolicima u Bosni i Hercegovini u kojoj piše:

- Povodom katoličkog Božića, svim vjernicima katoličke vjeroispovijesti upućujem iskrene čestitke, uz želju da praznike provedete u miru, zdravlju i obiteljskom zajedništvu, te da božićna poruka nade i solidarnosti doprinese međusobnom razumijevanju i zajedničkom napretku našeg društva - piše u čestitki zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma PSBiH Denisa Zvizdića.