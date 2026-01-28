Zahiragić: Firma NiP-ove Danijele Kristić ima ugovor s Apotekama Sarajevo, šta ćemo sad?

Zastupnik u Skupštini KS Haris Zahiragić (SDA) tokom rasprave o JU Apoteke Sarajevo žestoko je kritizirao veze zastupnice Danijele Kristić (NiP) s ovim preduzećem.
OŠTRO IZLAGANJE
Danijela Kristić je na poziciji dopredsjedavajuće Skupštine KS
Haris Zahiragić. Screenshot
Zastupnik u Skupštini KS Haris Zahiragić (SDA) tokom rasprave o JU Apoteke Sarajevo žestoko je kritizirao veze zastupnice Danijele Kristić (NiP) s ovim preduzećem.
- Žao mi je što dopredsjedavajuća Kristić nije prisutna. JU Apoteke Sarajevo su naručile hiljade vagitorija od firme Point Wellness & Spa, a koju je za ovu kompaniju izgradila firma Farmamdeed iz Travnika. To se prodaje u Apotekama Sarajevo. Znate li ko je vlasnik ove firme? Gospođa Danijela Kristić lično. Šta ćemo sad - pitao je Zahiragić.
Inače, Danijela Kristić je na poziciji dopredsjedavajuće Skupštine KS.
ORGANIZATORI REAGOVALI