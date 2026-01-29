EKONOMSKI INTERESI

Ginkel se sastao sa Amidžićem: Delegacija Ambasade traži hitan sporazum BiH i Hrvatske o Južnoj interkonekciji

Makroekonomska stabilnost Bosne i Hercegovine ostaje ključna za privlačenje američkih investicija koje bi stvorile nove poslovne prilike

Sa održanog sastanka. Platforma X

A. O.

29.1.2026

Otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Džon Ginkel (John) danas se sastao sa ministrom finansija i trezora BiH Srđanom Amidžićem, a tema razgovora su bili ključni ekonomski interesi SAD u BiH.

Vijest o tome objavila je i Ambasada na svom zvaničnom X nalogu.

- Makroekonomska stabilnost Bosne i Hercegovine ostaje ključna za privlačenje američkih investicija koje bi stvorile nove poslovne prilike na obostranu korist. Otpravnik poslova John Ginkel sastao se danas s ministrom finansija i trezora BiH Srđanom Amidžićem kako bi razgovarali o ključnim ekonomskim interesima Sjedinjenih Država u BiH – naveli su na X-u.

Iz Ambasade poručuju da se Sjedinjene Države raduju da Vijeće ministara BiH prioritetno razmotri Međunarodni sporazum između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gasovodu Južna interkonekcija.

# JUŽNA INTERKONEKCIJA
# SARAJEVO
# AMBASADA SAD U BIH
# SRĐAN AMIDŽIĆ
# JOHN GINKEL
