Isplata uvećanih penzija u četvrtak, 5. februara

Isplata penzija za januar bit će u četvrtak 5. februara, a penzije će biti povećane za 11,2 posto temeljem Odluke o akontacijskom usklađivanju koju je donio Upravni odbor Zavoda MIO/PIO, a na koju je Vlada Federacije dala saglasnost.

Penzijsko i invalidsko osiguranje

- Donesena je Odluka o akontacijskom usklađivanju jer još nisu poznati službeni pokazatelji o rastu prosječne bruto plaće i indeksa potrošačkih cijena, koje objavljuje Federalni zavod za statistiku. Kada navedeni pokazatelji budu poznati, donijet će se odluka o konačnom usklađivanju, koja će se primijeniti od 1. januara - potvrdili su Feni iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Korisnici starosne penzije ostvarene po Zakonu o MIO/PIO i dalje će moći, kao što su mogli i do sada, primati penziju i biti u obaveznom osiguranju.

Iz Zavoda navode kako je izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata omogućeno da i korisnici koji su penziju ostvarili temeljem spomenutog zakona mogu primati penziju i biti u obaveznom osiguranju, što do sada nije bio slučaj.

- Nešto više od 2.000 naših korisnika do sada je iskoristilo mogućnost da uz primanje penzije, steknu status osiguranika u obaveznom osiguranju, odnosno stupe u radni odnos. Očekujemo da će u narednom razdoblju, zbog spomenutih izmjena ZPP-a taj broj biti nešto veći - naglasili su iz Zavoda.

Obustava isplate

Kako su dodali, Zakonom o izmjenama Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata, pored spomenute mogućnosti stupanja u obavezno osiguranje bez obustave isplate penzije, izbrisana je odredba po kojoj su korisnici prije penzionisanja po navedenom Zakonu morali 12 mjeseci biti na evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

Također, ponovo je omogućeno ostvarivanje prava osobama koje imaju status ratnog vojnog invalida u postotku od 60 posto ili više posto, a koji je stečen temeljem ranjavanja u izvršenju borbenih zadataka i koji su kao takvi proglašeni vojno nesposobnim, da mogu ostvariti pravo na penziju u iznosu najniže penzije iz decembra 2024. usklađene za sva pripadajuća povećanja. Ona, shodno tome, trenutno iznosi 666,40 KM.