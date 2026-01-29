Zadržavaju kadar minimalnim povećanjima: Plaće ambasadora od 5.455 u Italiji do 7.850 KM u Švicarskoj

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, Vijeće ministara BiH usvojilo je odluku o utvrđivanju visine osnovice za obračun plaća u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u 2025. godini. Plaće bh. diplomatskom osoblju rastu.

Švedska i UAE

Odlukom se utvrđuje osnovica za zaposlene u 53 postojeća, te 10 DKP koji su u fazi formiranja, na osnovu baze podataka Međunarodne komisije UN-a za državnu službu, uključujući, među ostalim, objavljene indekse UN-a o troškovima života, objavljeno je nakon sjednice.

Prema podacima “Avaza”, plaće će rasti u većini DKP-a, dok se za uposlene u Australiji, Češkoj, Indoneziji, Iranu, Izraelu, Japanu, Jordanu, Kanadi, Kataru, Kini, Libiji, Makedoniji, Švedskoj i UAE iznosi osnovice nisu mijenjali.

Vijeće ministara je u februaru 2023. utvrdilo koeficijente za diplomatsko-konzularno osoblje. U ovisnosti o vremenu provedenom na poziciji i ocjeni rada iz resornog ministarstva, koeficijenti ambasadora iznose od 4,2 do 5,05.

Ministar savjetnik – generalni konzul ima koeficijent od 3,55 – 4,31, savjetnik i konzul od 3,25 do 4,25, a sekretar i vicekonzul 2,93 do 3,48. Plaće drugog i trećeg sekretara obračunavaju se po koeficijentima 2,72 – 3,23, odnosno 2,51 – 2,98, a atašea 2,3 – 2,57. Konzularni radnici imaju koeficijente 2-2,46.

Zemlje regiona

Nakon povećanja osnovice, osnovne plaće bh. ambasadora u svijetu iznosit će od 5.455 KM u Italiji ili Egiptu, 6.875 u Izraelu, 7.400 u Velikoj Britaniji, 7.421 u Japanu, 7.476 u Njujorku do 7.850 u Švicarskoj. Iako se, u poređenju s uvjetima u BiH, radi o primamljivim iznosima, na destinacijama u svijetu situacija je drugačija.

Osoblje DKP-a BiH je daleko manje plaćeno i u poređenju sa zemljama regiona, a o ostalim naknadama i troškovima, te uvjetima rada da i ne govorimo.

Konaković nakon tri godine mandata priznao da niko ne želi da radi

O problemima u DKP mreži BiH na godišnjoj konferenciji za novinare prije nekoliko dana je govorio i ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković. Tri godine nakon preuzimanja dužnosti on je saopćio da je sistematizacija radnih mjesta “iz vremena