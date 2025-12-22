Tramp povlači desetine ambasadora i mijenja ustaljena pravila američke diplomatije

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp donio je odluku o opozivu 48 američkih ambasadora širom svijeta, čime je najavio duboke promjene u dugogodišnjem funkcioniranju američke diplomatske mreže.

Američki ambasadori u brojnim državama, uključujući i više zemalja Evrope, svoje mandate završit će u januaru, nakon čega se očekuje imenovanje novih predstavnika na tim pozicijama.

Među državama koje su ostale bez ambasadora SAD-a nalaze se Slovačka, Sjeverna Makedonija i Litvanija, a nova imena bit će poznata tek nakon prijedloga administracije i potvrde u Senatu.

Najveći broj opoziva zabilježen je u Africi, gdje je čak 25 ambasadora ostalo bez funkcije.

Američki mediji navode da je Tramp ovim potezom otvorio prostor za imenovanje sebi lojalnih kadrova na ključna diplomatska mjesta širom svijeta.

Na taj način bi bio narušen višedecenijski balans između karijernih i političkih diplomata u američkoj vanjskoj politici. Dosadašnja praksa podrazumijevala je da su politički bliski pojedinci slani u strateški važne zemlje, dok su karijerne diplomate uglavnom raspoređivane u države koje se smatraju manje prioritetnim.

Primjer takve politike je i Bosna i Hercegovina, gdje je od sticanja nezavisnosti, bez obzira na to da li je u Bijeloj kući bio republikanski ili demokratski predsjednik, uvijek imenovan karijerni diplomata.

Imenovanjem lojalista na diplomatske funkcije, Tramp bi u potpunosti mogao preuzeti kontrolu nad američkom diplomatskom mrežom, čime bi se definitivno odstupilo od dosadašnjeg modela.

Ipak, ovakva odluka dodatno opterećuje američku diplomatiju, s obzirom na to da je i prije ovog vala opoziva čak 80 ambasadorskih mjesta širom svijeta bilo upražnjeno.

Očekuje se da će u januaru biti predložene desetine novih kandidata, a kao prioritetne zemlje za imenovanja spominju se Njemačka, Južna Koreja, Katar, Ukrajina i Saudijska Arabija, u kojima SAD trenutno nema ambasadora.