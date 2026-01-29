Vojinu Pavloviću odgođeno izvršenje kazne zatvora: Osuđen za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje

Sud Bosne i Hercegovine udovoljio je zahtjevu Vojina Pavlovića za odgodu izvršenja jedinstvene kazne zatvora od tri i po godine na koju je osuđen zbog izazivanja nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, saznaje Detektor.

Iz Državnog suda za Detektor je odgovoreno da je doneseno rješenje kojim je osuđenom Vojinu Pavloviću odgođeno izvršenje kazne zatvora u trajanju od dva mjeseca.

Ranije je iz ove institucije rečeno da je Pavlović 5. januara dostavio molbu za odgodu izvršenja kazne zatvora.

U novembru prošle godine je Apelaciono vijeće Suda BiH preinačilo prvostepenu presudu i osudilo Pavlovića na jedinstvenu kaznu od tri i po godine zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti.

Protiv Pavlovića su podignute dvije optužnice za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti, koje su spojene u jedan predmet, te ga je Apelaciono vijeće po jednoj tački osudilo na tri godine, dok je za drugu osuđen na godinu dana zatvora, te mu je izrečena jedinstvena zatvorska kazna od tri i po godine.

Pavlović je proglašen krivim jer je postavio plakat Ratka Mladića, koji je presudom međunarodnog suda osuđen na doživotni zatvor za genocid i druge ratne zločine, i Milorada Dodika, te je bio svjestan da navedenim djelom veliča ratnog zločinca, kao i da takvo postupanje može izazvati strah i nesigurnost kod stanovništva.

Proglašen je krivim i da je odobrio i pokušao opravdati genocid u Srebrenici na način da je organizovao održavanje skupa u Bratuncu 11. jula 2023. godine, za koji je izradio plakate na kojima je bilo ispisano “11. juli – dan oslobođenja Srebrenice, hvala Vojsci Republike Srpske”.

Pavlović je u decembru 2025. godine uputio apelaciju Ustavnom sudu, i zatražio privremenu mjeru kojom će se mu se odgoditi izvršenje zatvorske kazne dok se ne donese odluka po apelaciji.