Inicijativa građana Mostar pokrenula kampanju o pravilnom korištenju službe hitne pomoći

“Rad hitne medicinske pomoći ovisi i od nas – pomozimo!“, naziv je kampanje koja ima za cilj informiranje javnosti o pravilnom korištenju službi hitne medicinske pomoći, njihovoj ulozi u zdravstvenom sustavu te izazovima s kojima se ove službe svakodnevno suočavaju, priopćeno je iz udruge Inicijativa građanki Mostar.

Hitna medicinska pomoć svakodnevno spašava ljudske živote, ali njeno efikasno djelovanje ne ovisi isključivo od liječnika i medicinskih tehničar, ovisi i od odgovornog ponašanja građana, navodi se u priopćenju.

Neodgovorni i pozivi koji nisu hitni, dolasci u hitnu službu zbog stanja koja nisu urgentna, kao i nepropisno parkiranje u blizini objekata hitne pomoći, direktno usporavaju rad zdravstvenih timova i mogu ugroziti živote pacijenata kojima je pomoć zaista hitno potrebna. Svaka izgubljena minuta u hitnim stanjima može imati ozbiljne pa i fatalne posljedice, poručili su iz Inicijative građanki Mostar.

Poseban fokus kampanje bit će na važnosti pravilne komunikacije prilikom poziva hitnoj medicinskoj pomoći, osiguravanju fizičke dostupnosti objektima i vozilima hitne pomoći te na razumijevanju činjenice da je hitna medicinska pomoć namijenjena isključivo zbrinjavanju hitnih, životno ugrožavajućih stanja.

Kampanja će također naglasiti značaj kontinuirane edukacije liječnika, medicinskog i nemedicinskog osoblja kao ključnog preduvjeta za sigurno, efikasno i kvalitetno pružanje hitnih medicinskih usluga.

Aktivnost se provodi u okviru projekta “Doprinos organizacija civilnog društva strateškom planiranju zdravstvene zaštite u BiH u skladu s EU standardima“, koji financira Europska unija, a implementira Institut za populaciju i razvoj.