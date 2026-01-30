Privrednici sjeverne Hercegovine traže razvojnu pravdu: Južna interkonekcija ne smije zaobići Jablanicu i Konjic

To što je Jablanica već platila cijenu velikih infrastrukturnih odluka, kada je u konačnici ostala bez direktnog priključka na autoput na Koridoru 5C, ne smije se ponoviti i s projektom Južne plinske interkonekcije. Uz Jablanicu postoji i realna opasnost da Konjic bude zaobiđen u tom jednom od najvažnijih energetskih projekata u FBiH.

Stoga su privrednici ova dva grada, okupljeni u „Jablanički krug 35“, Udruženje privrednika Jablanice i Udruženje privrednika Konjic podnijeli inicijativu kojim traže institucionalnu podršku za izgradnju regionalnog plinovoda kao sastavnog dijela Južne plinske interkonekcije. Sa zajedničkog sastanka, jablanički i konjički privrednici su se usaglasili da Južna plinska interkonekcija mora donijeti stvarne razvojne efekte, a najavili su koordiniran pritisak na nadležne instance.

Podrška projektu

Inicijative su podnesene prema zakonodavnoj i izvršnoj vlasti ova dva grada, a već jučer je na sjednici Općinskog vijeća Jablanica, jednoglasno, izražena puna i nedvosmislena podrška projektu Južne plinske interkonekcije, kao strateškom energetskom projektu od značaja za energetsku sigurnost, ekonomski razvoj i regionalnu stabilnost FBiH.

To je i jedan u cijelom nizu zaključaka koji su usvojeni, kako nam je to potvrdio općinski načelnik Emir Muratović, kazavši da će oni biti proslijeđeni Vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona, Federalnoj vladi, ali i prema Gradu Mostaru.

- Konstatirali smo da puni razvojni efekti Južne plinske interkonekcije mogu biti ostvareni isključivo ako se njenom realizacijom obezbijedi priključenje centralne i sjeverne Hercegovine, a posebno Općine Jablanice i Grada Konjica na gasnu mrežu Federacije BiH. Također, smatramo da je izgradnja regionalnog plinovoda za povezivanje Konjica i Jablanice s plinskom mrežom nužan, logičan i tehnički opravdan nastavak projekta Južne plinske interkonekcije - kazao nam je Muratović.

Kao tehnički, prostorno i ekonomski najracionalnije rješenje, dodao je, bit će predloženo da se planiranje i izgradnja plinovoda vrši trasom magistralnog puta M17, čime se, naveo je, koristi postojeći infrastrukturni koridor, smanjuju imovinsko-pravni i ekološki rizici te omogućava fazna realizacija projekta.

Interes zajednice

Posebno je istaknuo da, ako je Jablanica već ostala bez priključka na autoput, priključenje na plinsku mrežu treba predstavljati opravdan oblik infrastrukturne i razvojne kompenzacije, kojim se nadoknađuje dio izgubljenih razvojnih potencijala i jača ukupna privredna i energetska pozicija općine.

- Za Grad Konjic i njegov privredni razvoj od izuzetne je važnosti priključak Konjica i Jablanice na plinovod „Južna interkonekcija Bosna i Hercegovina i Hrvatska“. S tim u vezi Grad Konjic i Udruženje poslodavaca i samostalnih privrednika Konjic ukazuju na interes lokalne zajednice, kada je riječ o uključivanju u te razvojne procese u našoj domovini Bosni i Hercegovini, a jedna od aktivnosti u tom pravcu je i davanje primjedbi na Zakon o južnoj interkonekciji putem Saveza općina i gradova, u aprilu 2021. godine - izjavio je za „Dnevni avaz“ gradonačelnik Konjica Osman Ćatić.

Šira regija

Među zaključcima je navedeno i to da je realizacija ovog projekta imala snažne ekonomske, društvene, socijalne i ekološke efekte za širu regiju Konjic – Jablanica – Mostar. To uključuje smanjenje zagađenja i prelazak na čistije energente, kao i da bi se stvorili značajni privredni efekti, ali i da projekt ima značajne društvene i socijalne efekte, uključujući poboljšanje kvaliteta života stanovništva, smanjenje energetskog siromaštva, zadržavanje stanovništva, posebno mladih i stručnih kadrova, te jačanje demografske stabilnosti regije.