TAKTIČKA OBUKA

Američki FBI obučavao policijske jedinice u BiH

Cilj obuke je jačanje operativnih sposobnosti domaćih policijskih snaga kroz razmjenu stručnog znanja i iskustava

M. Až.

30.1.2026

Američka ambasada u Bosni i Hercegovini objavila je da su od 26. do 30. januara specijalni agenti Federal Bureau of Investigation (FBI), uključujući pripadnike njihovih specijalnih operativnih timova (SWAT), pružili naprednu taktičku obuku policijskim jedinicama u Bosni i Hercegovini.

Obuku su pohađali pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), ministarstava unutrašnjih poslova Republike Srpske i Federacije BiH, kao i Policije Brčko distrikta.

Cilj obuke je jačanje operativnih sposobnosti domaćih policijskih snaga kroz razmjenu stručnog znanja i iskustava, posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala i krijumčarenja narkotika.

- Dijeljenjem stručnog znanja i jačanjem kapaciteta, podržavamo sigurniju i bezbjedniju budućnost za obje naše zemlje i cijelu regiju - poručili su iz američke ambasade.

Američka ambasada naglasila je da ovakve aktivnosti predstavljaju dio dugoročne saradnje Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine u oblasti sigurnosti i vladavine prava.

