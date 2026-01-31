Adnan Ćatić, bokserski šampion, slavi 47. rođendan

Na današnji dan 1979. godine, u Leverkuzenu, u Njemačkoj, rođen je Adnan Ćatić, poznat kao Felix Sturm, bosanskohercegovački bokser koji se takmiči pod njemačkom zastavom. Bivši je peterostruki svjetski prvak u dvije kategorije: srednjoj kategoriji boksačkih federacija WBO i IBF te supersrednjoj kategoriji boksačke federacije WBA. U posljednjem meču, u njemačkom gradu Ludvigsburgu, 2. septembra 2023., pobijedio je Turčina Šukrua Altaja (Sukru Altay) nokautom u devetoj rundi. Adnan Ćatić se vratio u ring 15. februara 2025. godine, te nokautom savladao Nijemca Benjamina Blinderta. Ovo mu je bila 45. pobjeda u profesionalnoj karijeri te je trenutno na omjeru 45-6-3.

Rođen slavni kompozitor Franc Šubert 1797. - Rođen slavni austrijski kompozitor Franc Šubert (Franz Schubert), jedan od najizrazitijih predstavnika muzičkog romantizma. Muzički ga je obrazovao otac, koji ga je podučavao sviranju violine. Kasnije je učio pjevanje, harmoniku i orgulje. Živio je 31 godinu, a za samo 18 godina rada stvorio je 998 muzičkih djela. Djela: ciklusi solo pjesama "Lijepa mlinarica", "Zimsko putovanje", "Labudova pjesma", scenska muzika za "Rozamundu", simfonije "Sedma u C-molu", "Osma u H-molu" (tzv. "Nedovršena"), klavirske kompozicije "Muzički trenuci", "Impromptija", opera "Alfonso i Estrela", operete, kamerna muzika, mise, kompozicije za muške horove. 1799. - Rudolf Tofer (Rodolphe Topffer), švicarski učitelj, pisac, slikar i karikaturist, "otac stripa", rođen je na današnji dan. Najpoznatiji je po svojim ilustriranim knjigama, koje su, vjerovatno, najraniji evropski stripovi, pa se smatra prvim strip-umjetnikom u historiji. 1865. - Rođen Henri Desgrange, urednik francuskih sportskih novina "L'Auto" i osnivač utrke "Tour de France". Bio je francuski biciklistički trkač i sportski novinar, te postavio dvanaest svjetskih rekorda u biciklizmu na stazi, uključujući rekord u satu od 35.325 kilometara, 11. maja 1893. godine. 1868. - Teodor Vilijam Ričards (Theodore William Richards), prvi američki dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, rođen je na današnji dan. Nobelovu nagradu je dobio 1914. godine za rad na tačnom određivanju relativnih atomskih masa mnogih hemijskih elemenata. 1881. - Rođen Irving Langmjur, američki fizičar i hemičar, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1932. godine. Svoje najpoznatije djelo“Raspored elektrona u atomima i molekulama” napisao je 1919., a njegova vještina izlaganja tema doprinijela je njegovoj popularnosti.

Rođen Mario Lanza, jedan od najslavnijih tenora na svijetu 1921. - Američki operski pjevač i filmski glumac italijanskog porijekla Mario Lanza rođen je na današnji dan. Ostavivši iza sebe brojne radijske nastupe, snimke i filmske nastupe, Mario Lanza preminuo je u dobi od 38 godina, kao jedan od najslavnijih tenora na svijetu. 1923. - Rođen Norman Mailer, američki književnik, najpoznatiji po svom romanu "Goli i mrtvi" koji je napisao prema svom ratnom iskustvu tokom Drugog svjetskog rata, a bio je stacioniran na Pacifiku. Pisao je biografije javnih ljudi, među kojima su Pablo Pikaso (Picasso), Muhamed Ali (Mohammad), Li Harvi Osvald (Lee Harvey Oswald) i Merilin Monro (Marilyn Monroe). Biografija Merilin Monro je posebna, jer u posljednjem poglavlju navodi da su je ubili agenti CIA-e i FBI-a zbog njene povezanosti s Robertom F. Kenedijem (Kennedy). Nagrađen je dva puta Pulicerovom nagradom, za knjige “Vojske noći” (1968.) i “Krvnikova pjesma” (1979.). Umro je 10. novembra 2007. godine. 1929. - Džin Simons (Jean Simmons), britanska pozorišna, filmska i TV glumica i pjevačica, rođena je na današnji dan. Zvjezdanu slavu dostigla je ulogom Ofelije uz Lorensa Olivijea (Laurence Olivier) kao Hamleta. Pjevala je u mjuziklu s Marlonom Brandom i glumila uz Gregorija Peka (Gregory Peck), Pola Njumena (Paul Newman) i Kirka Daglasa (Douglas). Preminula je 22. januara 2010. godine. 1929. - Rođen Rudolf Ludvig Mesbauer (Ludwig Mössbauer), njemački fizičar, koji je ispitivao gama zrake iz nuklearnih prelaza. Dobitnik je Nobelove nagrade za fiziku 1961. godine, za otkriće Mesbauerovog efekta. 1933. - Umro Džon Golsvordi (John Galsworthy), engleski romanopisac i dramaturg. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1932. godine. Osnivač je P.E.N. kluba. 1933. - Preminuo Alfredo Salafija (Salafia), profesor hemije sa Sicilije, stručnjak za balzamiranje. U decembru 1920. godine on je balzamirao devojčicu Rozaliju Lombardo u Palermu, na zahtjev njenog oca. Ona je i dan-danas dobro očuvana i leži u zapečaćenom kovčegu u Palermu, a njeno tijelo je dostupno javnosti, kao jedno od najbolje očuvanih tijela. 1935. - Rođen Kenzaburo Oe, japanski književnik i dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1994., jedan od najznačajnijih predstavnika savremene japanske književnosti. Izrazito humanističke orijentacije i ljevičarskih stavova, Oe se često u svojim djelima bavio društveno-političkom problematikom, nuklearnim naoružanjem, sociološkim i filozofskim pitanjima, te sukobom istočne tradicije i savremene zapadne kulture. Preminuo je 3. marta 2023. godine.

