Amerikanci naoružavaju Izrael i Saudijsku Arabiju: Odobrena prodaja oružja vrijednog 15,5 milijardi dolara

Sjedinjene Američke Države odobrile su potencijalnu prodaju oružja vrijednog 15,5 milijardi dolara Izraelu i Saudijskoj Arabiji.

Američki State Department odobrio je mogućnost prodaje vojne opreme Izraelu u vrijednosti većoj od 6,5 milijardi dolara kroz tri odvojena ugovora, saopćio je Pentagon.

Prema navodima Pentagona, State Department je odobrio:

- prodaju lakih taktičkih vozila Joint Light Tactical Vehicle i pripadajuće opreme u procijenjenoj vrijednosti od 1,98 milijardi dolara,

- prodaju helikoptera AH-64E Apache u vrijednosti od 3,8 milijardi dolara,

- te ugovor od 740 miliona dolara za isporuku pogonskih sistema za oklopne transportere Namer, bez transmisija i uz integrisanu logističku podršku.

Glavni izvođač za prvu prodaju je kompanija AM General, dok su Boeing i Lockheed Martin izvođači za prodaju helikoptera Apache.

Američki State Department odobrio je i potencijalnu prodaju presretačkih raketa Patriot i povezane opreme Saudijskoj Arabiji, u procijenjenoj vrijednosti od devet milijardi dolara. Glavni izvođač za ovu prodaju biće kompanija Lockheed Martin.

Odobrenje State Departmenta uslijedilo je nakon zahtjeva Saudijske Arabije za kupovinu 730 raketa PAC-3 MSE, navodi Pentagon.

Pentagon dodaje da predložena prodaja neće promijeniti vojni balans na Bliskom istoku i neće imati negativan uticaj na spremnost odbrane Sjedinjenih Američkih Država.